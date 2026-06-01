الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات جديدة فجر الاثنين

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس

أعلن الجيش الكويتي، صباح الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تعاملت مع هجمات جديدة نفذتها صواريخ وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان رسمي إن الدفاعات الجوية "تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، مؤكدة أن أي أصوات انفجارات قد يسمعها السكان تعود إلى عمليات الاعتراض التي تنفذها أنظمة الدفاع الجوي ضد الأهداف المهاجمة.

ودعت السلطات العسكرية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على سلامتهم خلال التعامل مع التهديدات الجوية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الكويت، تمكنت القوات الكويتية من اعتراضه بنجاح، في ظل تصاعد التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.