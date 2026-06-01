تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. الجيش الأمريكي يعلن ضربات على مواقع إيرانية والحرس الثوري يتوعد بالرد

الإثنين 01 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الاثنين، تنفيذ ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" استهدفت رادارات ومراكز قيادة وتحكم بالطائرات المسيّرة في منطقتي غوروك وقشم داخل إيران.

وقالت القيادة إن العمليات نُفذت على مدار يومي السبت والأحد، رداً على إسقاط إيران طائرة مسيّرة أمريكية فوق المياه الدولية، مؤكدة أن الضربات أسفرت عن تدمير أنظمة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين اعتبرتهما واشنطن تهديداً لحركة الملاحة.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار في صفوف قواتها خلال العمليات الأخيرة، مشددة على أن الجيش الأمريكي سيواصل حماية قواته ومصالحه في المنطقة، ومواجهة ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر" خلال فترة وقف إطلاق النار.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القاعدة الجوية التي قال إنها انطلقت منها الهجمات الأمريكية على جزيرة سيريك، محذراً من أن أي اعتداء جديد سيقابل برد "مختلف تماماً" وأكثر حدة.

وتزامناً مع هذا التصعيد، دوت صفارات الإنذار في الكويت، فيما أعلن الجيش الكويتي اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة معادية في أجواء البلاد، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.