وفاة عروس يمنية في الخامسة عشرة قبل ساعات من زفافها تهز مشاعر الأهالي

خيّمت أجواء من الحزن على مدينة لودر بمحافظة أبين، عقب وفاة فتاة في الخامسة عشرة من عمرها مساء أمس، قبل ساعات من موعد زفافها، في حادثة مأساوية هزّت مشاعر الأهالي وحوّلت ليلة كانت تستعد فيها الأسرة للاحتفال بالفرح إلى مناسبة عزاء مؤلمة.
وأفادت مصادر محلية أن الفتاة كانت قد توجهت إلى أحد مراكز التجميل لاستكمال استعداداتها الأخيرة للزفاف، قبل أن تتعرض لحالة إغماء مفاجئة أثناء وجودها داخل صالون التزيين، ما أثار حالة من الذهول والقلق بين الحاضرات والعاملات في المكان.
وبحسب المصادر، سارعت أسرة الفتاة إلى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن محاولات إنقاذها لم تكلل بالنجاح، حيث أعلن الأطباء وفاتها بعد وقت قصير من وصولها.
وقال عدد من الأهالي إن قسوة المأساة تكمن في توقيتها المؤلم، إذ وقعت في ليلة كانت الأسرة تستعد فيها لاستقبال مناسبة سعيدة وبداية مرحلة جديدة في حياة الفتاة، قبل أن تتحول أجواء الفرح إلى مشهد يملؤه الحزن والفقد.
ولم تُعرف حتى الآن الأسباب الطبية الدقيقة التي أدت إلى الوفاة، في حين سادت حالة من التأثر الواسع بين الأهالي الذين ودّعوا الفتاة في حادثة استثنائية أعادت إلى الأذهان هشاشة الحياة وتقلباتها المفاجئة.