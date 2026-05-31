الخطوط الجوية اليمنية تؤكد استمرار رحلات عودة الحجاج.. وتنفي توقف أو عجز رغم أزمة الوقود

الأحد 31 مايو 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

أكدت الخطوط الجوية اليمنية استمرار تنفيذ برنامج إعادة الحجاج اليمنيين من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، نافيةً صحة ما تم تداوله بشأن وجود توقف أو عجز في رحلات العودة، ومشددة على التزامها الكامل بنقل جميع الحجاج رغم التحديات التشغيلية التي تواجهها جراء أزمة الوقود والتطورات الإقليمية الراهنة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، في بيان وصل مأرب برس، إن الوثيقة المتداولة والموجهة إلى بعثة الحج التابعة لوزارة الأوقاف والإرشاد أُسيء فهمها، موضحاً أنها تأتي في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لتنظيم آلية تفويج الحجاج العائدين وفق الحجوزات والجداول الزمنية المعدة مسبقاً، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الإجراءات التشغيلية.

وأوضح الشَّعبي أن المخاطبة المشار إليها تتعلق بترتيبات تشغيلية مؤقتة فرضتها متطلبات توفير الوقود وحمولة الطائرات، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجود توقف في الرحلات أو عجز في تنفيذ خطة إعادة الحجاج.

وأضاف أن الناقل الوطني يواصل أداء مهامه في ظروف استثنائية فرضتها التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي انعكست بصورة مباشرة على عمليات توفير الوقود في عدد من المطارات الداخلية، وفي مقدمتها مطارا سيئون وسقطرى، الأمر الذي أثر خلال الفترة الماضية على تشغيل بعض الرحلات المجدولة.

وأشار إلى أن الشركة اضطرت، حفاظاً على استمرارية عملياتها التشغيلية وعدم الإضرار بالمسافرين، إلى اعتماد التزود بالوقود من مطار جدة لعدد من الرحلات الدولية، بما يضمن استمرار تشغيل الرحلات المتجهة إلى وجهات رئيسية تشمل القاهرة وعمّان وأديس أبابا، مع المحافظة على الالتزامات المقررة تجاه المسافرين والحجاج.

وفي سياق الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الشركة لمواجهة أزمة الوقود، أوضح الشَّعبي أن الخطوط الجوية اليمنية خفضت الحمولة المقعدية لبعض الرحلات بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة من الطاقة الاستيعابية للطائرات، بهدف تمكينها من حمل كميات الوقود اللازمة لرحلتي الذهاب والعودة، إضافة إلى استيعاب أمتعة المسافرين والحجاج وفقاً لمتطلبات السلامة الجوية والتشغيل.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات فرضت أعباء مالية وخسائر تشغيلية إضافية على الشركة، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود، إلا أن الناقل الوطني لا يزال يتحمل تلك التكاليف لضمان استمرار الخدمة والوفاء بالتزاماته الوطنية تجاه المواطنين.

وكشف الناطق الرسمي أن الشركة بادرت منذ بداية أزمة شح الوقود إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاستباقية لمعالجة التحديات التشغيلية، كان من أبرزها تشكيل لجنة متخصصة للمتابعة اليومية للرحلات وتقييم الأوضاع الميدانية ووضع المعالجات المناسبة لضمان استمرارية التشغيل وتقليل أي انعكاسات محتملة على المسافرين.

وأكد الشَّعبي أن برنامج إعادة الحجاج يسير وفق الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن الشركة نجحت، اليوم، في تشغيل أولى رحلات عودة الحجاج إلى اليمن، على أن تستمر الرحلات تباعاً بحسب جداول الحجوزات المعتمدة.

وأوضح أن الخطة الحالية تتضمن تشغيل خمس رحلات يومياً على خط عدن – جدة – عدن حتى استكمال نقل جميع الحجاج إلى مختلف المحافظات اليمنية.

وثمّن المسؤول في الخطوط الجوية اليمنية ما وصفه بالدعم والتسهيلات التي تقدمها السلطات السعودية لإنجاح عمليات نقل ضيوف الرحمن وتوفير متطلبات التشغيل، داعياً الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالأمتعة، والتي تقضي باصطحاب حقيبة واحدة فقط لكل حاج، بما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات النقل خلال مرحلة العودة.

وفي سياق متصل، نفى الشَّعبي بصورة قاطعة أي صلة للخطوط الجوية اليمنية بالبطاقة الإعلامية المتداولة تحت عنوان «إعلان اعتذار إلى ضيوف الرحمن الحجاج العائدين إلى أرض الوطن»، مؤكداً أنها ليست صادرة عن الشركة ولم تُنشر عبر أي من منصاتها الرسمية المعتمدة.

ودعا وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن الخطوط الجوية اليمنية ستواصل أداء واجبها الوطني تجاه الحجاج والمسافرين كافة رغم التحديات التشغيلية الراهنة، حتى استكمال تنفيذ برنامج العودة وفق الجدول المعتمد.