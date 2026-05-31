انشقاق جديد يهز الدعم السريع.. مجموعة بقيادة برعي برجم تنضم إلى الجيش السوداني

الأحد 31 مايو 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

أعلنت مجموعة يقودها برعي برجم، أحد قادة المجموعة (188) التابعة لقوات الدعم السريع، انشقاقها عن القوات وانضمامها إلى صفوف الجيش السوداني، في تطور جديد يعكس تصاعد حالة التململ داخل بعض التشكيلات المسلحة.

وأكدت المجموعة، التي تضم عدداً من أبناء قبيلة دار حامد، في بيان لها رفضها للانتهاكات والهجمات التي استهدفت مناطق غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت قرى المرة وأم سعدون الشريف وعدداً من المناطق الأخرى.

وأوضح البيان أن الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة وما رافقها من استهداف للسكان المدنيين وممتلكاتهم أثارت موجة استياء وغضب واسعة بين الأهالي، مؤكداً رفض المجموعة القاطع لأي اعتداءات تطال المواطنين أو ممتلكاتهم.

وشددت المجموعة المنشقة على تمسكها بالدفاع عن حقوق المتضررين والعمل من أجل تحقيق العدالة، معتبرة أن تكرار مثل هذه الحوادث، بما في ذلك ما شهدته بادية مستريحة، أمر غير مقبول ويستوجب الوقوف بحزم أمامه.

كما دعت المجموعة إلى محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة أن انضمامها إلى الجيش السوداني يأتي انطلاقاً من موقفها الرافض لاستهداف المدنيين وحفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.