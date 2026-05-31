الأحد 31 مايو 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

أقامت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في ماليزيا فعالية "اللمة العيدية" احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، بحضور رسمي وأكاديمي وجماهيري واسع تقدمه سفير الجمهورية اليمنية لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد، والملحق الثقافي الدكتور أحمد الخضمي، ورئيس الهيئة الإدارية للجالية المهندس رضوان راشد، والأمين العام الدكتور البراء المخلافي، إلى جانب أعضاء من السفارة والملحقية الثقافية والهيئة الإدارية، وعدد من الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية وأبناء الجالية.

وشكلت الفعالية مناسبة جامعة عكست حالة التلاحم والتآخي بين أبناء الجالية اليمنية بمختلف انتماءاتهم ومناطقهم، في مشهد جسد تمسك اليمنيين بهويتهم الوطنية وروابطهم الاجتماعية رغم البعد عن الوطن.

وفي كلمته خلال الفعالية، هنأ السفير الدكتور عادل باحميد أبناء الجالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما رفع التهاني بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية، مؤكداً أهمية الحفاظ على قيم الوحدة والتكاتف وتعزيز الروابط بين اليمنيين في الداخل والخارج.

وأشاد السفير بالمستوى الحضاري الذي يظهر به أبناء الجالية اليمنية والتزامهم بالقوانين والأنظمة الماليزية، معتبراً أن ذلك يعكس الصورة الإيجابية لليمنيين وقيمهم الأصيلة. كما عبّر عن تقديره للحكومة والشعب الماليزيين لما يقدمونه من تعاون وتسهيلات للمقيمين اليمنيين، وما يتميزون به من حسن الضيافة والتعامل.

ودعا أبناء الجالية إلى تعزيز التواصل والتعارف وتوحيد الصف، وترسيخ قيم التعاون والتكافل، مثمناً جهود الهيئة الإدارية للجالية في تنظيم الفعاليات التي تسهم في توطيد العلاقات الاجتماعية والوطنية بين أبناء الجالية.

وتضمنت الفعالية برنامجاً ثقافياً وتراثياً وترفيهياً متنوعاً، شمل عروضاً فنية ورقصات تراثية يمنية وفقرات للبرع الشعبي، إلى جانب مسابقات تفاعلية وأمسيات شعرية وتوزيع الهدايا للأطفال وحلويات العيد، وسط تفاعل كبير من الحضور وأجواء احتفالية عكست روح المناسبة.

وأكدت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في ماليزيا أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على الهوية اليمنية، وخلق فضاء اجتماعي وثقافي يجمع أبناء الجالية في أجواء أسرية تعزز قيم المحبة والتآخي.

كما أعربت الهيئة عن تقديرها للجنة المنظمة ولجنة النظام التابعة لنادي الشباب اليمني، مشيدة بجهودهم في الإعداد والتنظيم، كما وجهت الشكر للرعاة والداعمين والمساهمين الذين أسهموا في إنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها الاجتماعية والوطنية.

وحظيت "اللمة العيدية" بإشادة واسعة من المشاركين الذين عبروا عن سعادتهم بهذا اللقاء الجامع، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات في تعزيز روابط أبناء الجالية وترسيخ حضورهم الاجتماعي والثقافي في ماليزيا.