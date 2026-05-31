وزارة الأوقاف اليمنية تشيد بما قدمته المملكة من تسهيلات وخدمات للحجاج وتعلن نجاح موسم الحج

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، نجاح موسم الحج لعام 1447هـ، بعد أن أتم الحجاج اليمنيون أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع، بفضل الله تعالى أولاً، ثم بفضل الجهود الكبيرة والتنسيق المستمر بين الوزارة ممثلة بقطاع الحج والعمرة والأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وفي بيان اوضح وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على إعداد خطة متكاملة لتنظيم شؤون الحج، وتوفير أفضل الخدمات للحجاج اليمنيين في مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية، بدءاً من إجراءات التسجيل والتفويج والسفر، مروراً بخدمات السكن والنقل والإرشاد، وصولاً إلى أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بما مكّن الحجاج من أداء شعائرهم بسهولة وانتظام.
وتقدم الوزير الوادعي بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم واهتمامهم المستمر بخدمة حجاج اليمن..مشيدا بجهود قيادة وموظفي وزارة الأوقاف والإرشاد وكافة اللجان والجهات الحكومية والقطاع الخاص المساند، وما بذلوه من جهود مخلصة أسهمت في إنجاح الموسم.
كما عبّر وزير الأوقاف والإرشاد عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على ما وفرته من رعاية كريمة وخدمات متطورة وتسهيلات كبيرة أسهمت في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أمن وطمأنينة وسلام.