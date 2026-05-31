باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري رابطة ابطال اوروبا لكرة القدم بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح (4 - 3) في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب بوشكاش بالعاصمة الهنغارية بودابست.
وافتتح أرسنال التسجيل عن طريق لاعبه كاي هافرتز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك باريس سان جيرمان هدف التعادل في الدقيقة 64 من زمن اللقاء عبر ركلة جزاء نفذها عثمان ديمبيلي.
وظل الفريقان متعادلان بهدف لكل منهما حتى نهاية الوقت الرسمي وطوال الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت الفوز واللقب القاري الثاني على التوالي للفريق الباريسي.