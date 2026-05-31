وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان يتقدم وفداً رفيعاً لتعزية أسرة هادي.. وقيادة المملكة تؤكد تضامنها مع اليمن

الأحد 31 مايو 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

قدّم وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، واجب العزاء لأسرة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، ناقلاً تعازي ومواساة قيادة المملكة إلى ذوي الفقيد والشعب اليمني.

وشارك في مراسم العزاء عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، إضافة إلى سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، في تصريح نشره عبر منصة "إكس"، أنه نقل تعازي القيادة السعودية لأسرة الرئيس الراحل، مشيداً بما وصفه بحكمته وحرصه على أمن اليمن واستقراره وتنميته، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع السعودية أن وزير الدفاع نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان إلى أسرة الفقيد، معربة عن تضامن المملكة مع اليمن قيادةً وشعباً في هذا المصاب.

كما أشاد الوزير بمواقف الرئيس الراحل ودوره خلال مسيرته السياسية، مؤكداً حرص المملكة على أمن اليمن واستقراره، ومتمنياً للشعب اليمني دوام الأمن والسلام والاستقرار.