العليمي: شراكة يمنية سعودية جديدة تقود مشاريع الإعمار والتنمية ودعم الخدمات

الأحد 31 مايو 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، أن العلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، ترتكز على دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي والخدمي والتنموي.

وأوضح العليمي، في تصريحات صحفية، أن اليمنيين سيشهدون خلال الفترة المقبلة نتائج هذه الشراكة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الدعم السعودي المتواصل يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن المنحة السعودية الجديدة للمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار تمثل امتداداً للدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة لليمن، وتسهم في دعم قطاع الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين، خصوصاً خلال فصل الصيف.

وأضاف أن المساندة الاقتصادية السعودية لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستمرارها في أداء مهامها رغم التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وثمّن رئيس مجلس القيادة الجهود السعودية الداعمة لليمن، مشيداً بالمشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي شملت قطاعات حيوية متعددة وأسهمت في تحسين الخدمات والبنية التحتية في عدد من المحافظات.

وأكد العليمي أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية واسعة بالتوازي مع الدعم السعودي، بهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحولات الإيجابية، مع استمرار الدعم السعودي الهادف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن.