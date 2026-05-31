سقوط منفذ الهجوم.. أمن عدن يطيح بمتهم بإلقاء قنبلة على طقم أمني في المنصورة

الأحد 31 مايو 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 196

تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن من إلقاء القبض على متهم متورط في إلقاء قنبلة على طقم أمني تابع لشرطة المنصورة أثناء تنفيذه مهمة أمنية داخل المديرية.

وأوضح مدير قسم شرطة المنصورة، العقيد محمد عمر، أن المتهم ويدعى (ع.ل.ع) أقدم على رمي القنبلة باتجاه الطقم الأمني أثناء وجوده في أحد أحياء المديرية للتدخل في نزاع أسري، معتقداً أن نائب مدير القسم النقيب علاء السقاف كان على متن الطقم.

وأسفر الهجوم عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة بجروح متفاوتة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية فور وقوع الحادث عمليات تحرٍ ومتابعة مكثفة لتحديد هوية الجاني ومكان اختبائه.

وأشار العقيد محمد عمر إلى أن فرق البحث والرصد نجحت في تعقب المتهم وضبطه في منطقة القاهرة أثناء تواجده بمحطة القرش لتعبئة الغاز الخاصة بباصه.

وأكدت شرطة عدن أنه تم التحفظ على المتهم واستكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفقاً للقانون.