تصريحات مسيئة تطيح بمسؤول في اتحاد الكرة اليمني عقب رحيل هادي

السبت 30 مايو 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 167

أعلن مصدر مسؤول في الاتحاد اليمني لكرة القدم إعفاء محمد المقري من منصبه كنائب لرئيس لجنة التسويق والاستثمار والبث التلفزيوني، وذلك إثر إساءات وتصريحات اعتُبرت تجاوزًا غير مقبول بحق فقيد الوطن المشير الركن عبدربه منصور هادي، الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية.

وأكد المصدر أن ما صدر عن المقري لا ينسجم مع القيم الأخلاقية والإنسانية والإسلامية، ولا يراعي حرمة الوفاة وما تفرضه من احترام وتقدير، خصوصًا في ظل حالة الحزن الواسعة التي يعيشها اليمنيون عقب رحيل الرئيس الراحل، وما رافقها من مراسم حداد رسمية وشعبية وتنكيس للأعلام وفاءً لمسيرة وطنية ارتبطت بالدفاع عن الدولة والجمهورية ووحدة البلاد.

وأشار المصدر إلى أن قرار الإعفاء يأتي انطلاقًا من مسؤولية الاتحاد اليمني لكرة القدم في صون مكانته كمؤسسة وطنية جامعة، واحترام رموز الدولة وتاريخها، والتأكيد على رفض استغلال صفاته ومؤسساته في أي مواقف أو سجالات شخصية تتعارض مع الأخلاق العامة والثوابت المجتمعية والقيم اليمنية الأصيلة.