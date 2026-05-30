آخر الاخبار

تصريحات مسيئة تطيح بمسؤول في اتحاد الكرة اليمني عقب رحيل هادي الكشف عن فناني حفل كأس العالم .. الفيفا يدمج الثقافة والموسيقى والرياضة في احتفال تاريخي بكندا  من القمة إلى الإقالة… ليفربول ينفصل عن مدربه الفائز بالدوري ماذا قال الرئيس العليمي عن سلفه الرئيس الراحل هادي أثناء مشاركته في تشييع جثمانه؟ نفاد الوقود يجبر طيران اليمنية على تعليق والغاء رحلات داخلية وخارجية هل تنتهي شرعية المجلس الرئاسي في اليمن بموت هادي؟ ضيوف الرحمن في آخر أيام الحج.. يرمون الجمرات ثم طواف الوداع ما هي أسباب صديد الأذن؟ وما علاجه صفعة مدوية تهز ترامب.. القضاء الأمريكي ينتزع اسمه من أشهر صرح ثقافي ويقلب خططه رأساً على عقب الكشف عن كواليس مفاوضات البنتاغون بين لبنان وإسرائيل.. 3 مطالب لبنانية وأسئلة مصيرية حول سلاح حزب الله

تصريحات مسيئة تطيح بمسؤول في اتحاد الكرة اليمني عقب رحيل هادي

السبت 30 مايو 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 167

 

أعلن مصدر مسؤول في الاتحاد اليمني لكرة القدم إعفاء محمد المقري من منصبه كنائب لرئيس لجنة التسويق والاستثمار والبث التلفزيوني، وذلك إثر إساءات وتصريحات اعتُبرت تجاوزًا غير مقبول بحق فقيد الوطن المشير الركن عبدربه منصور هادي، الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية.

 

وأكد المصدر أن ما صدر عن المقري لا ينسجم مع القيم الأخلاقية والإنسانية والإسلامية، ولا يراعي حرمة الوفاة وما تفرضه من احترام وتقدير، خصوصًا في ظل حالة الحزن الواسعة التي يعيشها اليمنيون عقب رحيل الرئيس الراحل، وما رافقها من مراسم حداد رسمية وشعبية وتنكيس للأعلام وفاءً لمسيرة وطنية ارتبطت بالدفاع عن الدولة والجمهورية ووحدة البلاد.

وأشار المصدر إلى أن قرار الإعفاء يأتي انطلاقًا من مسؤولية الاتحاد اليمني لكرة القدم في صون مكانته كمؤسسة وطنية جامعة، واحترام رموز الدولة وتاريخها، والتأكيد على رفض استغلال صفاته ومؤسساته في أي مواقف أو سجالات شخصية تتعارض مع الأخلاق العامة والثوابت المجتمعية والقيم اليمنية الأصيلة.

إقراء أيضاً
الكشف عن فناني حفل كأس العالم .. الفيفا يدمج الثقافة والموسيقى والرياضة في احتفال
 من القمة إلى الإقالة… ليفربول ينفصل عن مدربه الفائز بالدوري
من 12.5 مليون للمغادرين إلى 50 مليون للبطل… تفاصيل مدهشة حول جوائز كأس العالم
رسالة خاصة من الأمير محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي قبل مشاركتهم في كأس ال
قلق في باريس… إصابة حكيمي وديمبلي تهدد مشاركة سان جيرمان أمام آرسنال
فوكس سبورتس تكشف قائمة أفضل 100 نجم في مونديال 2026.. ميسي ورونالدو ومواهب صاعدة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول