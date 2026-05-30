الكشف عن فناني حفل كأس العالم .. الفيفا يدمج الثقافة والموسيقى والرياضة في احتفال تاريخي بكندا

السبت 30 مايو 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

تنطلق احتفالات افتتاح بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، يوم 10 يونيو/حزيران المقبل بحفل موسيقي مباشر هو الأول من نوعه في عدة مدن بكندا والمكسيك والولايات المتحدة.

يأتي حفل العد التنازلي بالتعاون مع “جراميز”.

وتتحد كرة القدم والموسيقى في تورونتو مع الإعلان عن قائمة الفنانين الأولى ضمن سلسلة حفلات العد التنازلي لكأس العالم “فيفا 2026” وستقام هذه التجربة الموسيقية الحية الأولى من نوعها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران، وستوحد الجماهير في جميع أنحاء أمريكا الشمالية عشية انطلاق كأس العالم، وستمثل إنجازا جديدا في برنامج فيفا المتنامي للموسيقى والترفيه.

وسوف تستقبل تورونتو الجماهير باحتفال كبير في مهرجان المشجعين بمدينة تورونتو في موقع “فورت يورك” التاريخي وممشى “ذا بنتواي”.

وسوف يشهد الحفل عروضا لكل من برايان آدامز، ونورا فتحي مع سانغوي، وفيجيدريم، بالإضافة إلى تعاون فني بين “أيه إتش أي” ووايكلف جين، إلى جانب فنانين آخرين وضيوف مميزين سيعلن عنهم في الوقت المناسب.

وفي ظل الأجواء المميزة لواحدة من أكثر مدن العالم تنوعا ثقافيا، سيجمع حفل العد التنازلي في تورونتو بين الموسيقى وكرة القدم والثقافة، وذلك قبيل اللحظات الافتتاحية التاريخية لكندا في كأس العالم .

وصرح بيتر مونتوبولي، رئيس عمليات البطولة :”تعد تورونتو واحدة من أكثر مدن العالم تنوعا وحيوية من الناحية الثقافية، مما يجعلها المسرح الأمثل لأول حفل من نوعه للعد التنازلي لكأس العالم “.

وأضاف :”الجمع بين الفنانين العالميين ومشجعي كرة القدم والمجتمعات من جميع أنحاء البلاد هو انعكاس قوي للطاقة والشغف والروح المتعددة الثقافات التي ستظهرها كندا للعالم على مدار البطولة”.

وكجزء من الاحتفالات المتزامنة عبر الدول الثلاث المستضيفة، ستقام حفلات عد تنازلي إضافية في المكسيك والولايات المتحدة، وسوف يعلن عن التفاصيل المتعلقة بالفنانين والفعاليات في المكسيك يوم الاثنين 1 يونيو/حزيران، وفي الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 2 يونيو/حزيران.

وسيحول حفل العد التنازلي لانطلاق كأس العالم المدن المستضيفة للمباريات الأولى في كل واحدة من الدول الثلاث إلى مسارح عالمية توحد كرة القدم والموسيقى وثقافات المشجعين في احتفال واحد كما أنه بالتعاون مع “جراميز” سيضم حفل العد التنازلي فنانين معروفين على مستوى العالم شاركوا في الألبوم الرسمي لكأس العالم، إلى جانب فنانين عالميين آخرين وضيوف مميزين.