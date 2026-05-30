 من القمة إلى الإقالة… ليفربول ينفصل عن مدربه الفائز بالدوري

السبت 30 مايو 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال ليفربول ‌اليوم السبت إنه انفصل عن المدرب أرنه سلوت، وذلك بعد فشل المدرب الفائز بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في موسمه الأول في تلبية التوقعات، مع احتلال الفريق للمركز الخامس.

وأضاف ليفربول في بيان “لقد توصلنا جميعا إلى استنتاج ‌مفاده أن التغيير ضروري ‌لكي يواصل النادي مسيرته نحو الأمام. ‌ومرة أخرى، يجب التأكيد على أن هذا القرار لم يتخذ باستخفاف، بل على العكس تماما”.