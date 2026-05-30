ماذا قال الرئيس العليمي عن سلفه الرئيس الراحل هادي أثناء مشاركته في تشييع جثمانه؟

السبت 30 مايو 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال الرئيس العليمي رئيس مجلس القيادة في اليمن، اثناء مشاركته في جنازة سلفه الرئيس هادي، إن اليمن خسر برحيل الرئيس هادي، واحداً من أبرز رجالاته وقادته الشجعان، الذين ارتبطت أسماؤهم بالدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري، والتمسك بالثوابت الوطنية في أحلك الظروف، وأشد المنعطفات تعقيداً.

وتحدث أن الفقيد كان قائداً وطنياً فذا، ورجل دولة تحلى بالحكمة والصبر والمسؤولية، وانحاز بإخلاص لتطلعات شعبه في الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية، وظل حتى آخر لحظة من حياته، مؤمناً بوحدة اليمن وسيادته، ومدافعاً صلباً عن الشرعية الدستورية، ومشروع الدولة الاتحادية العادلة.

وأضاف: ''الرئيس الراحل قاد البلاد في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة، وتمكن بحكمته وصبره، من الحفاظ على الاعتراف الإقليمي والدولي بالدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، كما رعى بكل عزم واخلاص مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي مثل أحد أبرز المحطات الجامعة في التاريخ اليمني المعاصر''.

وأكد العليمي إن إرث الرئيس الراحل، سيبقى حاضراً في وجدان اليمنيين بما جسده من قيم وطنية، ومواقف صلبة في مواجهة الانقلاب والمشروع الإمامي الجديد، وحرص دائم على وحدة الصف، وتعزيز مبدأ الحوار، والتداول السلمي للسلطة، وجعل مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.