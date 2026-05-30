ماذا قال الرئيس العليمي عن سلفه الرئيس الراحل هادي أثناء مشاركته في تشييع جثمانه؟ نفاد الوقود يجبر طيران اليمنية على تعليق والغاء رحلات داخلية وخارجية هل تنتهي شرعية المجلس الرئاسي في اليمن بموت هادي؟ ضيوف الرحمن في آخر أيام الحج.. يرمون الجمرات ثم طواف الوداع ما هي أسباب صديد الأذن؟ وما علاجه صفعة مدوية تهز ترامب.. القضاء الأمريكي ينتزع اسمه من أشهر صرح ثقافي ويقلب خططه رأساً على عقب الكشف عن كواليس مفاوضات البنتاغون بين لبنان وإسرائيل.. 3 مطالب لبنانية وأسئلة مصيرية حول سلاح حزب الله تحدٍ إيراني للعقوبات الأمريكية.. هيئة مضيق هرمز تعلن استمرار عملياتها دون تراجع مكافأة أمريكية ضخمة لكشف شبكات تمويل الحرس الثوري الإيراني قرقاش يروي لحظة مفصلية في الحرب اليمنية.. كيف استقبل هادي خطة تحرير عدن؟
قال الرئيس العليمي رئيس مجلس القيادة في اليمن، اثناء مشاركته في جنازة سلفه الرئيس هادي، إن اليمن خسر برحيل الرئيس هادي، واحداً من أبرز رجالاته وقادته الشجعان، الذين ارتبطت أسماؤهم بالدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري، والتمسك بالثوابت الوطنية في أحلك الظروف، وأشد المنعطفات تعقيداً.
وتحدث أن الفقيد كان قائداً وطنياً فذا، ورجل دولة تحلى بالحكمة والصبر والمسؤولية، وانحاز بإخلاص لتطلعات شعبه في الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية، وظل حتى آخر لحظة من حياته، مؤمناً بوحدة اليمن وسيادته، ومدافعاً صلباً عن الشرعية الدستورية، ومشروع الدولة الاتحادية العادلة.
وأضاف: ''الرئيس الراحل قاد البلاد في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة، وتمكن بحكمته وصبره، من الحفاظ على الاعتراف الإقليمي والدولي بالدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، كما رعى بكل عزم واخلاص مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي مثل أحد أبرز المحطات الجامعة في التاريخ اليمني المعاصر''.
وأكد العليمي إن إرث الرئيس الراحل، سيبقى حاضراً في وجدان اليمنيين بما جسده من قيم وطنية، ومواقف صلبة في مواجهة الانقلاب والمشروع الإمامي الجديد، وحرص دائم على وحدة الصف، وتعزيز مبدأ الحوار، والتداول السلمي للسلطة، وجعل مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.