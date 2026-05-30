نفاد الوقود يجبر طيران اليمنية على تعليق والغاء رحلات داخلية وخارجية

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تعليق كافة رحلاتها الجوية الداخلية من وإلى أرخبيل سقطرى ابتداء من يوم غد الأحد، وذلك بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل الطائرات.
كما أعلنت الخطوط الجوية اليمنية إلغاء رحلتها المقررة على خط سيئون – القاهرة اليوم السبت الموافق 30 مايو، وذلك بسبب عدم توفر الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل الرحلة من مطار سيئون.
وقال الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، إن إلغاء الرحلة يعود إلى النقص الحاد في الوقود، في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة المرتبطة بشح الوقود في اليمن وبعض دول الجوار، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سير العمليات التشغيلية وعدد من الرحلات الجوية.
وأضاف الشَّعبي أن إدارة الشركة تواصل، بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة، جهودها المكثفة وعلى مدار الساعة لمعالجة هذه المشكلة الطارئة وتأمين احتياجات التشغيل، بما يساهم في استعادة انتظام الرحلات الجوية في أقرب فرصة ممكنة.