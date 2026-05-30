ما هي أسباب صديد الأذن؟ وما علاجه

السبت 30 مايو 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

صديد الأذن هو نوع من الإفرازات التي تخرج من الأذن لأسباب متعددة، مثل العدوى أو دخول جسم غريب داخل الأذن، وفي المقال التالي سنتحدث عن بعض أسباب خروج صديد من الأذن وكيفية العلاج.

أسباب صديد الأذن وعلاجه سنوضح فيما يلي بعض أسباب خروج صديد من الأذن، والأعراض المصاحبة لهذه الأسباب والعلاج المناسب:

عدوى الأذن الوسطى قد يخرج صديد من الأذن بسبب عدوى الأذن الوسطى الناتجة عن البكتيريا أو الفيروسات، ومن الأعراض الأخرى المصاحبة لهذه العدوى، الشعور بالألم وصعوبة السمع والحمى وفقدان التوازن.

العلاج

قد تتعافى عدوى الأذن الوسطى البسيطة من تلقاء نفسها، وبالنسبة للحالات الشديدة سيصف الطبيب أدوية تسكين الألم والمضادات الحيوية، أما في حالة تكرار الإصابة بالعدوى قد يلجأ الطبيب لإجراء جراحي يسمى تركيب أنابيب فغر الطبلة، لتصريف السوائل من الأذن الوسطى للوقاية من تراكم السوائل والبكتيريا داخل الأذن الوسطى.

2. الورم الكوليسترولي

الورم الكوليسترولي هو نمو غير طبيعي للجلد داخل الأذن الوسطى بالقرب من طبلة الأذن، وعندما يزيد حجمه قد يؤدي لتلف عظام الأذن الوسطى، وفقدان السمع وشلل عضلات الوجه والدوخة، والحكة والألم وخروج الصديد أو سائل ذو رائحة كريهة من الأذن.

العلاج لا يمكن أن يزول الورم الكوليسترولي من تلقاء نفسه، ولابد من الخضوع لعملية جراحية لإزالته، كما يجب استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى والتخفيف من التهاب الأذن.

3. أذن السباح أذن السباح هي نوع من العدوى التي تصيب قناة الأذن الخارجية، وقد تحدث عندما يتجمع الماء داخل الأذن بعد السباحة، مما يسمح للبكتيريا والفطريات بالنمو، ومن الأعراض المصاحبة لهذه العدوى خروج الصديد من الأذن، والألم والحكة والاحمرار، والحمى وتورم الغدد الليمفاوية.

العلاج يتطلب علاج عدوى قناة الأذن الخارجية في العموم استخدام قطرات الأذن، وقد يصف الطبيب أيضًا مضادات حيوية أو أدوية مضادة للفطريات حسب سبب العدوى، مع مراعاة تجنب السباحة أو استخدام سدادات أو سماعات الأذن قبل التعافي من العدوى.

. دخول جسم غريب للأذن عادة ما يشيع دخول جسم غريب للأذن لدى الأطفال، مثل الأجزاء الصغيرة من الألعاب أو الأزرار أو أعواد القطن، وقد ينتج عن ذلك الشعور بالألم وخروج إفرازات من الأذن مثل الصديد. العلاج في بعض الأحيان قد يلاحظ الأهل دخول جسم غريب داخل أذن الطفل، وقد يتم التصرف بسرعة وإزالة هذا الجسم، وفي حالة دخول هذا الجسم لقناة الأذن لابد من اللجوء لقسم الطوارئ فورًا.

5. تمزق طبلة الأذن قد تحدث الإصابة بتمزق طبلة الأذن بسبب الضغط على الأذن نتيجة تراكم السوائل بالأذن الوسطى بسبب عدوى بالأذن معظم الأحيان، أو قد قد ينتج تمزق طبلة الأذن عن جرح بالأذن نتيجة دخول جسم غريب، ومن الأعراض المصاحبة لهذا التمزق خروج سائل أو صديد من الأذن، بالإضافة لبعض الأعراض الأخرى مثل ألم الأذن الشديد المفاجئ، وحكة الأذن والدوخة وتغيرات بالسمع.

العلاج قد يتعافى تمزق طبلة الأذن من تلقاء نفسه، وفي حال عدم التعافي قد يلجأ الطبيب للتدخل الجراحي، إلى جانب علاج عدوى الأذن باستخدام المضادات الحيوية لتسكين الألم. وفي نهاية المقال ننصح بسرعة استشارة الطبيب عند ملاحظة صديد الأذن، لأنه عادة ما ينتج عن عدوى أصابت الأذن، لأن عدم علاج عدوى الأذن يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات شديدة تؤثر على السمع.