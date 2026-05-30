تحدٍ إيراني للعقوبات الأمريكية.. هيئة مضيق هرمز تعلن استمرار عملياتها دون تراجع

السبت 30 مايو 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 226

أعلنت الهيئة الإيرانية المعنية بإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز مواصلة أعمالها دون انقطاع، رداً على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها، مؤكدة أن تلك الإجراءات لن تؤثر على نشاطها في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وجاء الموقف الإيراني بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إدراج الهيئة على قائمة العقوبات، متهمة إياها بالارتباط بجهود الحرس الثوري لتحقيق مكاسب مالية من حركة السفن العابرة للمضيق.

وفي رسالة موجهة إلى واشنطن، انتقدت الهيئة القرار الأمريكي بشدة، مؤكدة أن محاولات فرض السيطرة على مضيق هرمز لم تنجح عبر الوسائل العسكرية أو الدبلوماسية، وأن العقوبات لن تغير من واقع عملها.

كما أشارت الهيئة إلى أنها ستواصل تنفيذ مهامها بشكل طبيعي، لافتة إلى قرب نشر بيانات وإحصائيات تتعلق بالشهر الأول من نشاطها، في خطوة قالت إنها ستعكس نتائج أعمالها على أرض الواقع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً استراتيجياً لحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.