مكافأة أمريكية ضخمة لكشف شبكات تمويل الحرس الثوري الإيراني

السبت 30 مايو 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 188

أعلنت الولايات المتحدة، عبر وزارة الخارجية الأمريكية، عن رصد مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف أو تعطيل الشبكات المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وذكرت الوزارة أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" يهدف إلى الحصول على معلومات استخباراتية دقيقة حول القنوات والآليات التي يستخدمها الحرس الثوري في إدارة وتحويل أمواله، بما في ذلك شبكات تهريب النفط والشركات الوهمية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الدولية.

كما تركز الحملة على تحديد البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة التي يُشتبه في تقديمها تسهيلات للمعاملات التجارية والمالية المرتبطة بالحرس الثوري، إلى جانب تتبع الحسابات والمنصات التي تعتمد على العملات الرقمية في نقل الأموال وإخفاء مساراتها.

وتسعى واشنطن أيضاً إلى رصد طرق تحويل الأموال والإمدادات إلى الجماعات والفصائل المدعومة من إيران في عدد من دول المنطقة، في إطار جهودها لتجفيف مصادر التمويل وتقويض الأنشطة التي تعتبرها مهددة للاستقرار الإقليمي.