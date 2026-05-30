قرقاش يروي لحظة مفصلية في الحرب اليمنية.. كيف استقبل هادي خطة تحرير عدن؟

السبت 30 مايو 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - خاص

كشف مستشار الشؤون الدبلوماسية لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، عن تفاصيل أول لقاء جمعه بالرئيس اليمني الراحل عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، مستعيداً اللحظة التي أُبلغ فيها بخطة تحرير مدينة عدن التي أعدها عسكريون إماراتيون.

وقال قرقاش إن الزيارة جاءت بتكليف من محمد بن زايد آل نهيان، لإطلاع هادي على تفاصيل العملية، مشيراً إلى أن الرئيس اليمني الراحل أبدى تفاؤلاً كبيراً أثناء استماعه لشرح الخطة، حيث بدت ملامح الأمل واضحة في عينيه وهو يتابع العرض العسكري.

وأضاف أن تلك اللحظة ما زالت عالقة في ذاكرته، داعياً بالرحمة للرئيس الراحل ومتمنياً لليمن الأمن والاستقرار والسلام بعد سنوات طويلة من الصراع والمعاناة.

وجاءت تصريحات قرقاش بالتزامن مع إعلان الرئاسة اليمنية الحداد الرسمي لثلاثة أيام عقب وفاة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الذي وافته المنية بعد مسيرة سياسية وعسكرية امتدت لعقود، شغل خلالها مناصب بارزة كان أبرزها نائباً للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية بين عامي 2012 و2022.

ويُعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في اليمن المعاصر، إذ قاد البلاد خلال واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخها الحديث، قبل أن ينقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 ضمن ترتيبات سياسية هدفت إلى إدارة المرحلة الانتقالية ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.