انفراج تاريخي بأزمة الجوازات في اليمن.. إنهاء التكدس وتسريع إصدار الوثائق بعد سنوات من المعاناة

الجمعة 29 مايو 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس _ خاص

شهدت أزمة استخراج جوازات السفر في اليمن انفراجة كبيرة وغير مسبوقة، بعد إعلان مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إنهاء معظم المعاملات المتراكمة في المحافظات المحررة، عقب سنوات من الازدحام والتأخير الذي أثقل كاهل المواطنين وعرقل سفر الآلاف للدراسة والعلاج والعمل خارج البلاد.

وأكدت المصلحة وصول عدد من فروعها إلى ما يُعرف بـ«مرحلة الصفر»، في إشارة إلى تصفية جميع الطلبات المتأخرة، باستثناء فرع محافظة تعز الذي لا يزال يواجه ضغطاً كبيراً نتيجة الإقبال المتزايد على استخراج الجوازات.

وجاء هذا التحسن بعد توفير نحو ثلاثة ملايين دفتر جواز سفر، الأمر الذي ساعد على إنهاء الاختناقات المتراكمة وتسريع وتيرة الإنجاز، حيث أعلنت فروع الجوازات في عدن وعدد من المحافظات الانتهاء من طباعة جميع المعاملات المتأخرة، بما فيها الطلبات التي ظل أصحابها ينتظرونها لأشهر طويلة.

وأوضح فرع مصلحة الجوازات في خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن أنه استكمل طباعة جميع المعاملات المتراكمة الخاصة بعام 2025 وحتى الشهر الجاري، مؤكداً أن المعاملات الجديدة باتت تُنجز خلال أيام معدودة وفق إجراءات منظمة.

كما أعلنت المصلحة استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى بفترتين صباحية ومسائية لتسهيل تسليم الجوازات للمواطنين وتخفيف الازدحام.

وفي سياق متصل، شددت المصلحة على مواصلة حملات مكافحة التزوير والابتزاز، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، إضافة إلى تخصيص قنوات رسمية لاستقبال شكاوى المواطنين ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات.

وشملت الانفراجة أيضاً مكاتب الجوازات في مأرب والحديدة وساحل ووادي حضرموت وشبوة والمهرة والمخا، التي أكدت جميعها خلو سجلاتها من أي معاملات متراكمة قبل إجازة العيد.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا تزال محافظة تعز تواجه أزمة خانقة بسبب الكثافة العالية في أعداد المتقدمين للحصول على الجوازات، حيث أكد مواطنون أن التأخير تسبب في ضياع فرص دراسية ووظيفية وتعثر سفر مرضى ومسافرين انتظر بعضهم أكثر من سبعة أشهر لاستلام جوازاتهم.

وتسعى الحكومة اليمنية، بحسب مسؤولين، إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى خدمات الهجرة والجوازات عبر التوسع في الخدمات الإلكترونية وتحديث البنية التحتية التقنية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف معاناة المواطنين.