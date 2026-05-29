اليمنيون يودعون هادي.. مراسم دفن في الرياض وصلاة الغائب في المحافظات

الجمعة 29 مايو 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شيعت حشود رسمية وشعبية، اليوم الجمعة، جثمان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي إلى مثواه في مقبرة العود بالعاصمة السعودية الرياض، عقب الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وسط أجواء خيم عليها الحزن وحضور واسع من المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وشهدت مراسم التشييع مشاركة عدد من قيادات الدولة اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات حزبية، إلى جانب أسرة الفقيد ومسؤولين وشخصيات اجتماعية ودبلوماسية، فضلاً عن أبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية.

وأُديت الصلاة على الرئيس الراحل في جامع الإمام تركي بن عبد الله قبل نقل جثمانه إلى مقبرة العود حيث ووري الثرى، في مراسم عكست المكانة السياسية التي شغلها خلال مسيرته الممتدة لعقود في الحياة السياسية والعسكرية اليمنية.

وبالتزامن مع مراسم الدفن، أقيمت صلاة الغائب على روح الرئيس الراحل في عدد من المحافظات والمدن اليمنية، بمشاركة مسؤولين محليين وأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب، إلى جانب آلاف المواطنين الذين استذكروا أدواره خلال المراحل السياسية التي شهدتها البلاد.

وكان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي قد توفي عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد مسيرة سياسية وعسكرية طويلة تقلد خلالها مناصب عدة، أبرزها رئاسة الجمهورية، وارتبط اسمه بمحطات بارزة في تاريخ اليمن الحديث، خصوصاً خلال مرحلة الانتقال السياسي ومواجهة انقلاب جماعة الحوثي والدفاع عن الشرعية المعترف بها دولياً.