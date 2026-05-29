اللواء سلطان العرادة: اليمن خسرت برحيل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي مناضلاً وطنياً وقائداً حكيماً

الجمعة 29 مايو 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة إن اليمن خسرت برحيل الرئيس السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي "مناضلاً وطنياً وقائداً حكيماً ورمزاً من رموز العمل الوطني"، مشيداً بأدواره السياسية والعسكرية ومواقفه خلال المراحل المفصلية التي شهدتها البلاد.

جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعثها العرادة في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، الذي توفي بعد مسيرة طويلة من العمل الوطني وتولي المسؤوليات القيادية في الدولة.

وأكد العرادة أن الرئيس الراحل تحمل مسؤوليات كبيرة في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، وتعامل بحكمة وصبر مع التحديات التي واجهت البلاد، مشيراً إلى موقفه الرافض للانقلاب الحوثي ودوره في الدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية والحفاظ على مؤسسات الدولة والثوابت الوطنية.

وأشار إلى أن هادي عُرف بإخلاصه للوطن وحرصه على تعزيز التوافق الوطني ولمّ شمل اليمنيين، كما كرّس جهوده خلال المرحلة الانتقالية لإنجاح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والعمل من أجل بناء الدولة الاتحادية الحديثة القائمة على الشراكة والعدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

ونوه العرادة باهتمام الرئيس الراحل بمحافظة مأرب، مؤكداً أنه كان يولي المحافظة اهتماماً خاصاً ويقدر مكانتها الوطنية والتاريخية، ويحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع قيادتها في مختلف المجالات بما يخدم أبناء المحافظة واليمن عموماً.

وفي ختام البرقية، عبّر العرادة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه وللشعب اليمني، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.