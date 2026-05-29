صحيفة تكشف ما حصل للرئيس هادي في الأيام الأخيرة قبل وفاته وما طبيعة مرضه؟

الجمعة 29 مايو 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قالت مصادر يمنية إن وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي فجر يوم الخميس، جاءت بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية في العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت المصادر لصحيفة عكاظ السعودية إن هادي تعرّض لوعكة صحية خفيفة أثناء وجوده في منزله بالرياض، قبل أن يتردد على المستشفى عدة مرات، فيما بقي خلال الأسبوعين الأخيرين تحت الرعاية الطبية داخل أحد مستشفيات الرياض.

وظل الرئيس اليمني السابق خلال السنوات الماضية يعاني مشكلات في القلب، واعتاد السفر سنوياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية الدورية ومتابعة حالته الصحية في أحد مستشفيات مدينة كليفلاند الأمريكية.

وكشفت المصادر أنه سافر خلال الفترة الأخيرة إلى الولايات المتحدة للعلاج عدة مرات بعيداً عن الأضواء، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عند الساعة السادسة من صباح أمس الخميس.

ودفن الراحل هادي، البالغ من العمر 80 عاماً، اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في العاصمة السعودية الرياض ودفن هناك.

ويُعد عبد ربه منصور هادي الفضلي، المولود في الأول من سبتمبر 1945، الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة والأمن، كما شغل منصب نائب الرئيس خلال الفترة بين عامي 1994 و2012.

وانتُخب هادي رئيساً لليمن عام 2012 كمرشح توافقي وحيد، حظي بإجماع حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك، عقب ثورة الشباب في 2011.

وخلال فترة حكمه، أجرى هادي عملية واسعة لإعادة هيكلة الجيش اليمني والأجهزة الأمنية، شملت إقالة عشرات القادة العسكريين الموالين للنظام السابق، وإعادة تنظيم الوحدات العسكرية والأمنية.

وبرّر هادي تلك الخطوات بأنها تهدف إلى إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية تضمن حياديتها وعدم انخراطها في الصراعات السياسية.