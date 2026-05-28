تحركات حوثية تثير توتراً قبلياً في الجوف بعد استدعاء مشايخ دهم للتبرؤ من الشيخ فدغم الحزمي

الخميس 28 مايو 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

أثارت تحركات لمليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف حالة من الغضب والاستياء داخل الأوساط القبلية، عقب استدعاء عدد من مشائخ قبائل دهم لإلزامهم بالتوقيع على وثيقة تتضمن التنصل من الشيخ القبلي حمد بن راشد فدغم الحزمي و"ربيعة دهم" المعروفة باسم "ميرا".

وفي سياق ردود الفعل القبلية، دعا الشيخ هادي محمد فدغم الحزمي أبناء قبائل دهم إلى رفض ما وصفها بمحاولات الحوثيين فرض مواقف تنتقص من مكانة القبيلة وكرامتها، محذراً من الانجرار وراء الضغوط التي تمارسها الجماعة بحق المشائخ والوجهاء.

وأكد الحزمي أن أي موقف يتضمن التخلي عن الشيخ حمد فدغم سيمثل "وصمة عار" بحق أصحابه أمام القبيلة والتاريخ، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الصف القبلي وتعزيز التماسك بين أبناء دهم في مواجهة ما اعتبره محاولات لإضعاف القبيلة وتفكيك مواقفها.

وأشار إلى أن مواقف الشيخ حمد فدغم خلال الفترة الماضية أعادت إبراز حضور القبائل اليمنية ودورها، وعكست تمسكها بالأعراف القبلية وقيم الوفاء والنصرة، لافتاً إلى أن التوقيع على أي وثيقة تستهدفه سيؤدي إلى فقدان أصحابها الاحترام والمكانة الاجتماعية داخل المجتمع القبلي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر داخل الأوساط القبلية في الجوف، على خلفية سياسات الحوثيين تجاه مشائخ القبائل ومحاولات فرض مواقف بالقوة، وفقاً لمصادر قبلية.