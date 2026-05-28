توكل كرمان : هادي كان جمهوريًا عتيدًا ووحدويًا عظيمًا خاض مسيرة طويلة في مواجهة مشاريع الانقلاب والتمزيق

الخميس 28 مايو 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نعت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، الرئيس اليمني السابق المشير عبدربه منصور هادي، الذي توفي في العاصمة السعودية الرياض، مشيدة بما وصفته بمسيرته الوطنية وأنه جمهوري عتيد، ووحدوي عظيم.

وقالت كرمان، في منشور تعزية، إن هادي كان "جمهوريًا عتيدًا ووحدويًا عظيمًا"، معتبرة أنه خاض مسيرة طويلة في الدفاع عن "الجمهورية والوحدة والشرعية الدستورية" في مواجهة ما وصفته بـ"مشاريع الانقلاب والتمزيق".

وأضافت أن الرئيس الراحل أمضى سنوات من حياته في العمل الوطني والنضال السياسي، قبل أن يوافيه الأجل في الرياض، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت أسرة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي، موعد الصلاة على الفقيد الكبير ومراسم الدفن وتقبل واجب العزاء بوفاته.

وجاء في بيان للأسرة "أن الصلاة على الفقيد ستقام بمشيئة الله تعالى، عقب صلاة عصر يوم غد الجمعة 12 ذو الحجة 1447هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، فيما سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة العود".

كما أعلنت الأسرة أن استقبال واجب العزاء سيكون في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.