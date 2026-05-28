المقاومة الشعبية تنعى الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي وتشيد بمسيرته الوطنية

نعى المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، الرئيس اليمني السابق المشير عبدربه منصور هادي، الذي توفي بعد مسيرة سياسية وعسكرية طويلة، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وقال المجلس، في بيان النعي، إن هادي لعب دورًا بارزًا خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت احتجاجات عام 2011، وقاد مسار الحوار الوطني الشامل الذي أفضى إلى وثيقة لإصلاح الدولة ورؤية لقيام دولة اتحادية في اليمن.
وأضاف البيان أن الرئيس الراحل دعم ما وصفه بـ"الشرعية الدستورية" في مواجهة جماعة الحوثي، وساند المقاومة الشعبية خلال سنوات الحرب، مؤكدًا تمسكه بوحدة اليمن والنظام الجمهوري.
وأشار المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية إلى أن هادي ظل يدعو إلى الحوار باعتباره السبيل لتحقيق السلام والاستقرار، معربًا عن تطلعه إلى مرحلة جديدة يسودها الاستقرار وإنهاء الصراع في البلاد.
وتقدم المجلس بخالص التعازي إلى أسرة الرئيس الراحل والشعب اليمني، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.