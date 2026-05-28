القائد العام لقوات درع الوطن يعزي بوفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي

الخميس 28 مايو 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

بعث القائد العام لقوات درع الوطن اللواء الركن بسام محضار الصانبي، برقية عزاء ومواساة في وفاة الرئيس اليمني السابق المشير عبدربه منصور هادي، الذي توفي بعد معاناة مع المرض، بحسب بيان صادر عن قوات درع الوطن.

وأعرب الصانبي، في البرقية، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الرئيس السابق وذويه، وإلى القيادة السياسية والعسكرية والشعب اليمني، مشيدًا بما وصفه بالأدوار الوطنية التي اضطلع بها هادي خلال مسيرته السياسية ومراحل توليه المسؤوليات في البلاد.

وقال البيان إن القائد العام لقوات درع الوطن دعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وتولى هادي رئاسة الجمهورية اليمنية خلال مرحلة سياسية وأمنية معقدة شهدتها البلاد عقب أحداث عام 2011، قبل أن يغادر السلطة لاحقًا ضمن ترتيبات سياسية مدعومة إقليميًا ودوليًا.