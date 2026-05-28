توكل كرمان : هادي كان جمهوريًا عتيدًا ووحدويًا عظيمًا خاض مسيرة طويلة في مواجهة مشاريع الانقلاب والتمزيق المقاومة الشعبية تنعى الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي وتشيد بمسيرته الوطنية القائد العام لقوات درع الوطن يعزي بوفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي رغم أجواء العيد.. الأمن يطيح بـ33 متهماً في قضايا جنائية بالمحافظات المحررة ماذا قال حزب «الإصلاح» في نعي الرئيس الراحل عبدربه منصور هادي؟ بيان للديوان الملكي السعودي في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي الإعلان عن موعد ومكان صلاة ودفن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الفريق علي محسن: هادي قاد اليمن في أصعب مراحله ورفض الانصياع للحوثيين.. وينشر صوراً خاصة معه عاجل: رئاسة الجمهورية تنعي ''المناضل'' عبدربه منصور هادي وتعلن الحداد 3 أيام محطات في حياة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي
بعث القائد العام لقوات درع الوطن اللواء الركن بسام محضار الصانبي، برقية عزاء ومواساة في وفاة الرئيس اليمني السابق المشير عبدربه منصور هادي، الذي توفي بعد معاناة مع المرض، بحسب بيان صادر عن قوات درع الوطن.
وأعرب الصانبي، في البرقية، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الرئيس السابق وذويه، وإلى القيادة السياسية والعسكرية والشعب اليمني، مشيدًا بما وصفه بالأدوار الوطنية التي اضطلع بها هادي خلال مسيرته السياسية ومراحل توليه المسؤوليات في البلاد.
وقال البيان إن القائد العام لقوات درع الوطن دعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
وتولى هادي رئاسة الجمهورية اليمنية خلال مرحلة سياسية وأمنية معقدة شهدتها البلاد عقب أحداث عام 2011، قبل أن يغادر السلطة لاحقًا ضمن ترتيبات سياسية مدعومة إقليميًا ودوليًا.