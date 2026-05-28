رغم أجواء العيد.. الأمن يطيح بـ33 متهماً في قضايا جنائية بالمحافظات المحررة

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، واصلت الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة أداء مهامها الميدانية، حيث تمكنت من ضبط 33 متهماً على خلفية قضايا جنائية متنوعة، ضمن جهود مكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين.
وذكرت تقارير صادرة عن الإعلام الأمني أن إدارات الشرطة تلقت خلال الساعات الماضية 28 بلاغاً جنائياً، نجحت في التعامل مع 20 قضية منها خلال أقل من 24 ساعة، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري مستمرة لكشف ملابسات 8 قضايا أخرى وقعت في محافظات تعز ومأرب وحضرموت الساحل ولحج.
وبحسب التقارير الأمنية، تنوعت القضايا المضبوطة بين 9 جرائم إيذاء عمدي، وجريمتي انتهاك حرمة مسكن، وجريمتي سب وشتم، إضافة إلى قضايا قتل عمد، وسرقة، ومخالفة قانون، وتعاطي مخدرات، واغتصاب، وتهديد.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن عدد المتهمين الذين تم ضبطهم توزع على عدد من المحافظات، حيث سجلت حضرموت الساحل أعلى عدد بـ12 متهماً، تلتها تعز بـ7 متهمين، ثم العاصمة المؤقتة عدن بـ6 متهمين، فيما تم ضبط 3 متهمين في مأرب، و3 آخرين في الضالع، ومتهم واحد في لحج.
وأكدت الشرطة أنها قامت باحتجاز المتهمين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، مشددة على استمرار حملاتها الأمنية خلال أيام العيد لضبط المطلوبين وتعزيز السكينة العامة.