بيان للديوان الملكي السعودي في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي

أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، بياناً يعزي فيه بوفاة رئيس الجمهورية اليمنية السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة في خدمة وطنه وشعبه.
وقال البيان إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
ووفق البيان، اعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد، وقيادة وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية.
وأكدا وقوف المملكة العربية السعودية وشعبها مع الجمهورية اليمنية وشعبها، ومشاطرتهم مشاعر الأسى والألم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته والشعب اليمني الصبر والسلوان، وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الأمن والاستقرار.