الإعلان عن موعد ومكان صلاة ودفن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي

أعلنت أسرة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبدربه منصور هادي، موعد الصلاة على الفقيد الكبير ومراسم الدفن وتقبل واجب العزاء بوفاته.
وجاء في بيان للأسرة "أن الصلاة على الفقيد ستقام بمشيئة الله تعالى، عقب صلاة عصر يوم غد الجمعة 12 ذو الحجة 1447هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، فيما سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة العود".
كما أعلنت الأسرة أن استقبال واجب العزاء سيكون في القاعة الكبرى بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.
وتقدمت أسرة الرئيس هادي بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، وقيادات الدولة، وكل من واساها وشاركها مشاعر الحزن والأسى من القيادات السياسية والشخصيات الاجتماعية وأبناء الشعب اليمني، والأشقاء والأصدقاء، سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.