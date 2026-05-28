الفريق علي محسن: هادي قاد اليمن في أصعب مراحله ورفض الانصياع للحوثيين.. وينشر صوراً خاصة معه

الخميس 28 مايو 2026 الساعة 04 مساءً / مارب برس- خاص

قال الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني السابق، إن وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي تمثل “خسارة وطنية” لليمن، مشيداً بما وصفه بمواقفه “الشجاعة” في مواجهة جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية.

وأضاف الأحمر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه ينعى “رفيق الدرب والسلاح” بعد “مسيرة نضالية حافلة بالعطاء والتضحية” في محطات وصفها بالمفصلية من تاريخ اليمن المعاصر.

وأشار إلى أن هادي كان من “الرعيل الأول” الذين شاركوا في مقاومة الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن، ومن رموز ثورة 14 أكتوبر، كما لعب أدواراً عسكرية وسياسية بارزة خلال مسيرته، خصوصاً أثناء حرب صيف 1994 عندما تولى قيادة محور أبين ثم حقيبة الدفاع.

واستعرض الأحمر علاقته الممتدة مع هادي منذ عام 1986، قائلاً إنهما عملا معاً في محطات سياسية وعسكرية عديدة، شملت الدفاع عن الجمهورية والوحدة اليمنية وإدارة الأزمات التي شهدتها البلاد.

وتطرق البيان إلى المرحلة التي أعقبت سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، معتبراً أن هادي اتخذ “موقفاً شجاعاً” برفض ما وصفها بالإملاءات الحوثية، قبل انتقاله إلى مدينة عدن وإعلانه طلب دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الحكومة المعترف بها دولياً.

وقال الأحمر إن التاريخ “سيحفظ” لهادي موقفه في مواجهة الحوثيين، مضيفاً أن رحيله يأتي في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش تداعيات الحرب والانقسام السياسي.

وختم نائب الرئيس السابق بيانه بتقديم التعازي إلى أسرة هادي والشعب اليمني، داعياً إلى مواصلة “معركة استعادة الدولة والشرعية وإنهاء الانقلاب المدعوم من إيران”، بحسب تعبيره.