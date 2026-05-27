السعودية تدعم اليمن بـ 150 مليون دولار لتغطية احتياجات محطات الكهرباء

الأربعاء 27 مايو 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المشرف على برنامج إعادة الإعمار السفير محمد آل جابر، تقديم المملكة دعم عاجل لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار.

وكتب السفير ال جابر على حسابه في منصة (أكس)، "بتوجيه كريم من القيادة الرشيدة، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع صدرت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتغطية احتياجات تشغيل محطات #الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية".

واوضح السفير ان هذا الدعم يأتي امتداداً لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.

وكان مصدر سعودي قال في وقت سابق اليوم الأربعاء إن المملكة ستزود اليمن بمنحة مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الديزل والمازوت حتى نهاية عام 2026، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء بالمحافظات المحررة، وخاصة الساحلية، بسبب موجة الحر خلال فصل الصيف.