السعودية تدعم اليمن بـ 150 مليون دولار لتغطية احتياجات محطات الكهرباء الخطوط اليمنية تحذر من احتمال إلغاء رحلات بسبب أزمة الوقود وتؤكد استمرار التشغيل دون رفع أسعار التذاكر قائد محور تعز يؤكد رفع الجاهزية القتالية ويؤيد دمج التشكيلات العسكرية تحت وزارة الدفاع برنامج الغذاء العالمي يكشف مأساة موجعة… نصف سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة اللواء سلطان العرادة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى في مأرب ويؤكد أهمية تعزيز التلاحم الوطني سلطان العرادة يؤدي صلاة العيد في مأرب وسط حضور رسمي وشعبي واسع الخطوط الجوية اليمنية: شحة الوقود تجبر طائرات اليمنية على التوقف فنياً في جدة وجيبوتي مركز الإنذار المبكر يحذّر سكان عدن من حرارة تفوق قدرة الجسم البشري على التحمّل من 12.5 مليون للمغادرين إلى 50 مليون للبطل… تفاصيل مدهشة حول جوائز كأس العالم رئيس مجلس القيادة الرئاسي: استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين معركتنا المركزية والسلام مرهون باحتكار الدولة للسلاح وقراري الحرب والسلم.
أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المشرف على برنامج إعادة الإعمار السفير محمد آل جابر، تقديم المملكة دعم عاجل لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار.
وكتب السفير ال جابر على حسابه في منصة (أكس)، "بتوجيه كريم من القيادة الرشيدة، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع صدرت الموافقة الكريمة على تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية الشقيقة بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتغطية احتياجات تشغيل محطات #الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية".
واوضح السفير ان هذا الدعم يأتي امتداداً لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
وكان مصدر سعودي قال في وقت سابق اليوم الأربعاء إن المملكة ستزود اليمن بمنحة مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الديزل والمازوت حتى نهاية عام 2026، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء بالمحافظات المحررة، وخاصة الساحلية، بسبب موجة الحر خلال فصل الصيف.