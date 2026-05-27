الخطوط اليمنية تحذر من احتمال إلغاء رحلات بسبب أزمة الوقود وتؤكد استمرار التشغيل دون رفع أسعار التذاكر

قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية إن أزمة شح الوقود في مطارات اليمن فرضت تحديات تشغيلية متزايدة على الرحلات الجوية، وسط استمرار الضغط المرتبط بموسم الحج والعمرة وإجازة عيد الأضحى، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار تشغيل رحلاتها وفق الإمكانيات المتاحة ودون رفع أسعار التذاكر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة حاتم الشَّعبي أن الناقل الوطني اضطر إلى اتخاذ “حلول تشغيلية استثنائية ومكلفة”، شملت تغيير مسارات بعض الرحلات والتوقف في محطات خارجية للتزود بالوقود، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف التشغيل.
وأضاف أن أزمة الوقود لم تقتصر على اليمنية فقط، بل أثرت أيضاً على شركات طيران أخرى أعادت النظر في بعض خطوطها وبرامجها التشغيلية، محذراً من أن استمرار نقص الوقود قد يدفع الشركة إلى إعادة ترتيب برنامج الرحلات وإلغاء بعض الرحلات المجدولة للحفاظ على الحد الأدنى من التشغيل.
وأكد الشَّعبي أن الشركة أبقت أسعار التذاكر دون أي زيادة رغم ارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل، مشيراً إلى أن بعض حالات تأخر وصول الأمتعة تعود إلى قيود تشغيلية مرتبطة بأوزان الطائرات ومتطلبات السلامة الجوية في ظل أزمة الوقود.
وقال إن الشركة تعمل على نقل الأمتعة المتأخرة عبر ترتيبات تشغيلية خاصة وعلى نفقتها الخاصة، معتبراً أن سلامة الطائرة والركاب والطاقم “أولوية مطلقة” لا يمكن التهاون فيها.
كما أوضح أن الإدارة التجارية للشركة عممت على مكاتب الحجز والوكلاء بضرورة التزام المسافرين بالأوزان المحددة في التذاكر، ضمن إجراءات تشغيلية مؤقتة فرضتها الأزمة الحالية لضمان استمرار الرحلات وفق معايير السلامة.
وتعاني اليمن منذ سنوات من أزمات متكررة في قطاع النقل الجوي والبنية التحتية والخدمات، في ظل الحرب المستمرة والانقسامات التي أثرت على عمل المطارات وسلاسل الإمداد، بما في ذلك إمدادات الوقود.