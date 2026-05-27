قائد محور تعز يؤكد رفع الجاهزية القتالية ويؤيد دمج التشكيلات العسكرية تحت وزارة الدفاع

أكد قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل دعم القيادة العسكرية في المحور لقرارات دمج كافة التشكيلات والوحدات العسكرية ضمن إطار وزارة الدفاع، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز بناء جيش وطني موحد وتدعم معركة استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
وقال فاضل، في كلمة وجهها إلى القوات المرابطة في جبهات تعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن القرارات العسكرية الأخيرة تمثل “مساراً استراتيجياً” نحو تعزيز تماسك المؤسسة العسكرية وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة الدولة.
وأضاف أن القوات المسلحة بحاجة إلى “رفع الجاهزية القتالية ومضاعفة اليقظة الأمنية والاستخباراتية”، محذراً من محاولات استغلال المناسبات والأعياد لتنفيذ هجمات أو اختراقات أمنية.
وأشاد قائد محور تعز بما وصفه بـ”صمود” القوات المنتشرة في الجبهات والنقاط الأمنية والعسكرية، مثمناً أداء الجنود في تأمين حركة المواطنين والمسافرين خلال إجازة عيد الأضحى، ومؤكداً أهمية الالتزام بالقانون واحترام حقوق المواطنين.
كما حيّا قتلى وجرحى القوات الحكومية، معتبراً أن تضحياتهم تمثل “نبراساً” لاستكمال ما وصفها بمعركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.