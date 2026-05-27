برنامج الغذاء العالمي يكشف مأساة موجعة… نصف سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة

الأربعاء 27 مايو 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشف تقرير أممي، صادر عن برنامج الغذاء العالمي، أن نصف السكان في اليمن، يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الضرورية، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية، والصراع، وتداعيات التصعيد الإقليمي.

وقال البرنامج، في آخر تحديث له عن الأمن الغذائي في اليمن، إن نصف الأسر في البلاد، لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في شهر مارس الماضي.

وأضاف البرنامج أن الأزمة الإقليمية المستمرة تحد من واردات الوقود إلى اليمن، ما انعكس على زيادة أسعارها وانعكاس ذلك على ارتفاع تكاليف الغذاء، الأمر الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين والحصول على الغذاء.

ورغم التحسن الطفيف مقارنة بشهر فبراير الماضي، نتيجة المساعدات الخيرية في رمضان، وزيادة التحويلات المالية، وصرف جزء من مرتبات موظفي الدولة، فقد أشار التقرير إلى أن ذلك ظل أقل من السنوات الماضية، مما يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض القدرة الشرائية، وتقليص المساعدات الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن جميع أنشطة الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لاتزال معلقة. نتيجة عمليات القمع التي طالت موظفيها وموظفي الوكالات الإنسانية الأخرى.

وجدد البرنامج الأممي، مطالبة الحوثيين بالإفراج عن موظفيه المحتجزين البالغ عددهم 38 موظفًا، إلى جانب 35 موظفًا من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.