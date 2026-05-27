الخطوط اليمنية تحذر من احتمال إلغاء رحلات بسبب أزمة الوقود وتؤكد استمرار التشغيل دون رفع أسعار التذاكر قائد محور تعز يؤكد رفع الجاهزية القتالية ويؤيد دمج التشكيلات العسكرية تحت وزارة الدفاع برنامج الغذاء العالمي يكشف مأساة موجعة… نصف سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة اللواء سلطان العرادة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى في مأرب ويؤكد أهمية تعزيز التلاحم الوطني سلطان العرادة يؤدي صلاة العيد في مأرب وسط حضور رسمي وشعبي واسع الخطوط الجوية اليمنية: شحة الوقود تجبر طائرات اليمنية على التوقف فنياً في جدة وجيبوتي مركز الإنذار المبكر يحذّر سكان عدن من حرارة تفوق قدرة الجسم البشري على التحمّل من 12.5 مليون للمغادرين إلى 50 مليون للبطل… تفاصيل مدهشة حول جوائز كأس العالم رئيس مجلس القيادة الرئاسي: استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين معركتنا المركزية والسلام مرهون باحتكار الدولة للسلاح وقراري الحرب والسلم. اليمنيون يعزفون عن شراء الأضاحي مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية
كشف تقرير أممي، صادر عن برنامج الغذاء العالمي، أن نصف السكان في اليمن، يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الضرورية، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية، والصراع، وتداعيات التصعيد الإقليمي.
وقال البرنامج، في آخر تحديث له عن الأمن الغذائي في اليمن، إن نصف الأسر في البلاد، لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في شهر مارس الماضي.
وأضاف البرنامج أن الأزمة الإقليمية المستمرة تحد من واردات الوقود إلى اليمن، ما انعكس على زيادة أسعارها وانعكاس ذلك على ارتفاع تكاليف الغذاء، الأمر الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين والحصول على الغذاء.
ورغم التحسن الطفيف مقارنة بشهر فبراير الماضي، نتيجة المساعدات الخيرية في رمضان، وزيادة التحويلات المالية، وصرف جزء من مرتبات موظفي الدولة، فقد أشار التقرير إلى أن ذلك ظل أقل من السنوات الماضية، مما يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض القدرة الشرائية، وتقليص المساعدات الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن جميع أنشطة الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لاتزال معلقة. نتيجة عمليات القمع التي طالت موظفيها وموظفي الوكالات الإنسانية الأخرى.
وجدد البرنامج الأممي، مطالبة الحوثيين بالإفراج عن موظفيه المحتجزين البالغ عددهم 38 موظفًا، إلى جانب 35 موظفًا من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.