اللواء سلطان العرادة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى في مأرب ويؤكد أهمية تعزيز التلاحم الوطني

الأربعاء 27 مايو 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 359

استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، سلطان العرادة، اليوم الأربعاء، جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك من القيادات الرسمية والعسكرية والأمنية، والشخصيات الاجتماعية، والمواطنين، الذين توافدوا لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية المباركة.

وخلال الاستقبال، تبادل العرادة التهاني مع الحاضرين، ناقلًا إليهم تحيات فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتمنياتهم للشعب اليمني بالأمن والاستقرار والسلام.

وأكد العرادة أهمية الاستفادة من مناسبة عيد الأضحى المبارك في تعزيز قيم التسامح والتآخي، وترسيخ روح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع، بما يسهم في تعزيز التلاحم الوطني وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن المناسبات الدينية تمثل فرصة لتعزيز أواصر المحبة والتراحم، وتجديد قيم التضامن الوطني، والعمل بروح المسؤولية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار وخدمة الوطن والمواطن.