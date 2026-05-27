سلطان العرادة يؤدي صلاة العيد في مأرب وسط حضور رسمي وشعبي واسع

الأربعاء 27 مايو 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 522

أدى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، سلطان العرادة، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك 1447هـ مع جموع المصلين في مدينة مأرب، بحضور نائب مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث، ومحافظ ريمة اللواء محمد الحوري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات السلطة القضائية، ووكلاء الوزارات والمحافظات، والقيادات العسكرية والأمنية، ومدراء عموم المكاتب والمديريات، والشخصيات الاجتماعية، وجموع غفيرة من المواطنين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء شعائر العيد.



وعقب أداء الصلاة، استمع العرادة وجموع المصلين إلى خطبة العيد التي تناولت فضائل عيد الأضحى المبارك ومكانة شعيرة الحج باعتبارها واحدة من أعظم الشعائر الإسلامية الجامعة لمعاني الوحدة والمساواة والتجرد لله سبحانه وتعالى، كما تطرقت الخطبة إلى الدلالات العميقة التي تحملها مناسك الحج في مختلف المقاصد الدينية والوطنية والاجتماعية.



وأكدت الخطبة أن الحج يمثل مدرسة إيمانية متكاملة تغرس معاني الصبر والتضحية، وتعزز قيم المساواة بين الناس، وتجسد وحدة الأمة الإسلامية من خلال اجتماع المسلمين، على اختلاف أعراقهم وثقافاتهم ولغاتهم، في صعيدٍ واحد يجمعهم على التوحيد والإيمان ومعاني الأخوة وواحدية الغايات.



وشددت الخطبة على ضرورة استلهام تلك المعاني والدروس في واقع الحياة اليومية، والعمل على رص الصفوف وتعزيز التلاحم بين أبناء الوطن، ونبذ الفرقة والأحقاد، والعمل بروحٍ جماعية من أجل بناء الوطن، والمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار.



كما أشارت إلى أن الأمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن الحفاظ على السكينة العامة ومحاربة الظواهر السلبية والسلوكيات الدخيلة يتطلب تعاون الدولة والمواطنين على حد سواء، واستشعار الجميع للمسؤولية الوطنية والأخلاقية.



ودعت الخطبة إلى استثمار المناسبات الدينية في تعزيز روح التصالح والتسامح، وإنهاء الخلافات، وتقوية أواصر المحبة والتراحم بين أفراد المجتمع.



وعقب الصلاة، استقبل عضو مجلس القيادة محافظ مأرب سلطان العرادة، المهنئين من القيادات الرسمية والعسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين، الذين قدموا له التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل معهم التبريكات.. ناقلاً إليهم تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس.



وأكد العرادة أهمية الاستفادة من هذه المناسبة المباركة في تعزيز قيم التسامح والتآخي ونبذ الكراهية والتخلص من الضغائن والتعصب بكافة صوره وأشكاله.. مشدداً على ضرورة تعزيز التلاحم الوطني وتجديد قيم التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، بما يسهم في بناء الوطن وترسيخ السلم الأهلي.