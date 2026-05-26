الخطوط الجوية اليمنية: شحة الوقود تجبر طائرات اليمنية على التوقف فنياً في جدة وجيبوتي

قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية إن طائراتها تضطر إلى إجراء توقفات فنية في مطاري جدة وجيبوتي للتزود بالوقود، نتيجة التحديات المتعلقة بتوفر شحنات وقود الطائرات داخل اليمن، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار الرحلات وفق الجداول التشغيلية المعتمدة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم الشَّعبي، في بيان وصل "مأرب برس"، أن الناقل الوطني يواصل تشغيل رحلاته رغم الظروف التشغيلية الحالية المرتبطة بشحة الوقود، مشيراً إلى أن التوقفات الفنية تأتي في إطار الحرص على استمرارية الخدمة للمسافرين والالتزام بمواعيد الرحلات.
وأكد الشَّعبي أن سلامة الرحلات تمثل "أولوية ثابتة لا مساومة عليها"، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على إدارة عملياتها التشغيلية بما يضمن الحفاظ على متطلبات السلامة الجوية واستمرار الخدمات.
ودعت الشركة المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، خصوصاً ما يتعلق بالأوزان المحددة للأمتعة وأحجامها، سواء أثناء الحجز أو عند إنهاء إجراءات السفر في المطارات.
وأشار البيان إلى أن الظروف التشغيلية الناتجة عن شحة الوقود قد تضطر الشركة، في بعض الحالات، إلى تأخير نقل جزء من الأمتعة حفاظاً على متطلبات التشغيل الآمن للرحلات، داعياً الركاب إلى التعاون والتفهم خلال الفترة الحالية.
وتقدم الناطق الرسمي باسم الشركة بالشكر إلى شركة النفط اليمنية، ممثلة برئيسها التنفيذي طارق عبدالله منصور ونائب المدير التنفيذي صالح الجريري، تقديراً لما وصفه بالجهود المستمرة لتوفير وقود الطائرات منذ بداية الأزمة، رغم التحديات والإمكانات المحدودة.
كما أشاد الشَّعبي بمتابعة محسن حيدرة، وجهوده في التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أزمة شحة وقود الطائرات، وضمان استمرار الرحلات وتجنب أي تأخير أو إلغاء قد يؤثر على المسافرين.
واختتمت الشركة بيانها بتهنئة اليمنيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية للمسافرين رحلات آمنة على متن الناقل الوطني.