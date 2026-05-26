مركز الإنذار المبكر يحذّر سكان عدن من حرارة تفوق قدرة الجسم البشري على التحمّل

الثلاثاء 26 مايو 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

حذّر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد من تصاعد مخاطر ما يُعرف بـ"الإجهاد الحراري الرطب" في مدينة عدن، مع توقعات ببلوغ درجات الحرارة المصحوبة بالرطوبة مستويات تقترب من الحد الأعلى لقدرة جسم الإنسان على التحمّل البيولوجي.

وأوضح المركز، في بيان تحذيري، أن عدن تُعد من أكثر المدن اليمنية تأثراً بهذه الظاهرة المناخية الخطيرة، استناداً إلى تقارير علمية وإحصاءات مناخية حديثة، متوقعاً أن تتجاوز الحرارة المقترنة بنسبة الرطوبة حاجز 30.55 درجة مئوية، وهي العتبة التي يفقد عندها الجسم قدرته الطبيعية على التبريد الذاتي.

وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في معدلات الرطوبة يحدّ من قدرة الجسم على تبخير العرق، ما يؤدي إلى ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم الداخلية، ويزيد من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، خصوصاً أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل في الأماكن المفتوحة.

وأكد المركز أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل كبار السن والأطفال والمرضى، إضافة إلى العمال الذين يمارسون أعمالهم في المواقع المكشوفة وتحت أشعة الشمس الحارقة.

ودعا السكان والجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة، أبرزها الإكثار من شرب المياه والسوائل، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وتقليص الأنشطة والأعمال الخارجية الشاقة بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة عصراً، مع توفير أماكن عمل مظللة وآمنة للعمال.

وشدد مركز الأرصاد على أن التغيرات المناخية باتت تفرض تحديات صحية متزايدة، مؤكداً أن رفع مستوى الوعي المجتمعي والالتزام بالإرشادات الوقائية يمثلان خط الدفاع الأول للحد من المخاطر وحماية الأرواح.