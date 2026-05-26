من 12.5 مليون للمغادرين إلى 50 مليون للبطل… تفاصيل مدهشة حول جوائز كأس العالم

الثلاثاء 26 مايو 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم ميزانية ضخمة للجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستصل القيمة الإجمالية للجوائز إلى نحو 871 مليون دولار.

ووفقًا لما أوردته شبكة “سكاي نيوز”، قرر الاتحاد الدولي زيادة إجمالي الجوائز بأكثر من 100 مليون دولار مقارنة بالأرقام التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تحفيز المنتخبات المشاركة ورفع مستوى التنافس في البطولة.

وسيحصل جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 على عوائد مالية، بغض النظر عن نتائجها أو مدى تقدمها في المنافسات، إذ ضمن الاتحاد الدولي مكافآت مالية لكل منتخب بمجرد المشاركة في الحدث العالمي.

وستنال المنتخبات التي تغادر البطولة من دور المجموعات ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار، فيما ترتفع قيمة الجوائز تدريجيًا مع التأهل إلى الأدوار الإقصائية المختلفة.

ولم يكشف الاتحاد الدولي حتى الآن عن قيمة الجوائز الخاصة بالمنتخبات التي ستصل إلى ربع النهائي أو نصف النهائي، إلا أن بطل العالم سيحصل على الجائزة الكبرى التي تبلغ 50 مليون دولار.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قد أكد في تصريحات سابقة أن الاتحاد يعيش أقوى وضع مالي في تاريخه، وهو ما يمنحه القدرة على دعم الاتحادات الوطنية بصورة غير مسبوقة، مع إعادة استثمار موارده في تطوير كرة القدم حول العالم.

ويُذكر أن منتخب الأرجنتين حصل على 42 مليون دولار بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2022 في قطر، ضمن ميزانية إجمالية بلغت 440 مليون دولار آنذاك.

وستشهد نسخة 2026 مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف السفر والتنقل والإقامة، خاصة مع إقامة المباريات في ثلاث دول مختلفة، ما سيجبر المنتخبات على التنقل المستمر بين المدن والدول طوال فترة المونديال.