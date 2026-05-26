رئيس مجلس القيادة الرئاسي: استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين معركتنا المركزية والسلام مرهون باحتكار الدولة للسلاح وقراري الحرب والسلم.

الثلاثاء 26 مايو 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 518

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران ستظل "القضية الجامعة" لليمنيين، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتزامن مع استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في البلاد.

وفي خطاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، هنأ العليمي الشعب اليمني والقوات المسلحة والأمن، معرباً عن أمله في أن يحل العيد "وقد تبدلت أحوال اليمن إلى أمن واستقرار وسلام وعدالة".

كما خصّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتهنئة أفراد القوات المسلحة والأمن "المرابطين في مواقع الشرف والبطولة"، مؤكداً أنهم يخوضون معركة الدفاع عن النظام الجمهوري وحماية مؤسسات الدولة والمكتسبات الوطنية، إلى جانب مكافحة ما وصفها بـ"المشاريع التخريبية والإرهابية".

وقال العليمي إن اليمنيين ما يزالون يواجهون "تحديات جساما" نتيجة الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، وما خلفته من أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية، مشدداً على أن أولوية القيادة والحكومة تتمثل في خدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية، تتضمن العمل على معالجة أزمة الكهرباء، وانتظام صرف رواتب الموظفين، وتعزيز استقرار العملة الوطنية، ومكافحة الفساد والإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وتحسين إدارة الموارد العامة.

وفي جانب سياسي، جدد العليمي التأكيد على أن إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة يمثلان "المعركة المركزية" للسلطة الشرعية، داعياً الجماعة إلى "التوقف عن استنزاف مقدرات البلاد" والتسليم بما وصفها بالإرادة الشعبية الرافضة لعودة "المشروع الإمامي".

واتهم العليمي جماعة الحوثي بالسعي إلى تكريس أفكار "التمييز السلالي والاصطفاء الإلهي"، مؤكداً التزام الدولة بمواجهة تلك الأفكار وتجريمها، معتبراً أنها تتعارض مع الدستور والقيم الإنسانية ومبادئ الإسلام القائمة على العدل والمساواة.

وأشاد العليمي بالجهود السعودية في تنظيم موسم الحج، موجهاً التهنئة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيراً إلى أن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن حظيت "بتقدير واسع من الأمة الإسلامية".

ودعا الرئيس اليمني إلى توحيد الجهود الوطنية لمواجهة ما وصفه بـ"المشروع الإيراني التخريبي"، مؤكداً أن تحقيق السلام الدائم والاستقرار في اليمن يرتبط باستعادة الدولة واحتكارها للسلاح وقراري الحرب والسلم.

كما دعا اليمنيين إلى نبذ الانقسامات والخلافات وتغليب روح التسامح ووحدة الصف، قائلاً إن الأوطان "لا تبنى بالكراهية ولا تحفظها العصبيات والمشاريع الضيقة، وإنما يحفظها العدل والمحبة والتكافل".

وفي ختام خطابه، ترحم العليمي على قتلى القوات الحكومية، وتمنى الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين والمختطفين، سائلاً أن يكون عيد الأضحى "مناسبة خير ورحمة وسلام على اليمن والأمة العربية والإسلامية".