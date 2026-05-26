اليمنيون على صعيد عرفات… نجاح كامل لعملية التفويج في موسم الحج 1447هـ

الثلاثاء 26 مايو 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي الوادعي، نجاح عملية تصعيد حجاج اليمن إلى مشعر عرفات، لقضاء يوم الحج الأعظم، ضمن ترتيبات موسم الحج للعام 1447هـ، مؤكداً وصول جميع الحجاج وفق الخطة التشغيلية المعتمدة.



وقالت وزارة الأوقاف، إن عدد الحجاج الذين جرى تصعيدهم بلغ 21 ألفاً و98 حاجاً وحاجة، تم نقلهم عبر 449 حافلة، وسط إجراءات تنظيمية وخطط تشغيلية أشرفت عليها بعثة الحج اليمنية، دون تسجيل مشكلات فنية أو تشغيلية.



ونقلت وكالة سبأ عن الوزير الوادعي قوله إن عملية التصعيد نُفذت بانسيابية عالية ووفق تنسيق ميداني وإداري متواصل بين اللجان والفرق العاملة، بما أسهم في إنجاز عملية التفويج خلال وقت قياسي.



وأشاد الوزير بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها السلطات السعودية لحجاج بيت الله الحرام، معتبراً أن ذلك أسهم في نجاح خطط التفويج والتصعيد وتوفير الرعاية اللازمة للحجاج اليمنيين خلال أداء المناسك.