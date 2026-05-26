حزب الإصلاح ينوي ملاحقة المدعو ''خالد اليماني'' قضائيًا ويتهمه بالتحريض وتغذية العنف

الثلاثاء 26 مايو 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 440

أدان حزب الإصلاح، بشدة، الخطاب التحريضي الذي يروّج له المدعو "خالد اليماني''، وزير الخارجية الأسبق، والقائم على توصيف خصومه السياسيين باعتبارهم "خطرا وجوديا".

وعبر الناطق الرسمي باسم الإصلاح، عدنان العديني، عن إدانته لخطاب اليماني بما يحمله من تحريض مباشر وغطاء سياسي وأخلاقي لأعمال العنف، وتبرير لاستهداف المجال السياسي.

وأكد العديني، في منشور على منصة "إكس"، مساء الاثنين، أن هذا النوع من الخطاب ليس مجرد رأي، ولا يمكن التعامل معه في إطار السجال الإعلامي، خصوصاً في ظل ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من عمليات اغتيال وانفلات أمني واستهداف ممنهج.

وبين أن هذا الخطاب يتحول عملياً إلى غطاء للتحريض والتبرير، وتهيئة المناخ للانتهاكات والجرائم.

وحمّل الاصلاح "خالد اليماني" المسؤولية الكاملة عن خطورة هذا الخطاب وتداعياته.

وأكد الإصلاح احتفاظه بحقه في مقاضاة خالد اليماني، وملاحقته قانونياً، مشيراً إلى أن التحريض ضد الخصوم السياسيين ليس جزءا من حرية التعبير، بل هو مساهمة مباشرة في إنتاج العنف وتغذيته.