المجلس الأعلى للمقاومة يواصل رعاية الجرحى في تعز ومأرب وعدة محافظات

الإثنين 25 مايو 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دشّنت الدائرة الإنسانية في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، عملية صرف الكفالات الشهرية للجرحى المستفيدين من المشروع في محافظة تعز وعدد من المحافظات المجاورة، وذلك عن الأشهر الأربعة الماضية (يناير، فبراير، مارس، أبريل)، استمراراً للخطوات التي بدأت في محافظة مأرب.

وتأتي هذه العملية تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، الشيخ حمود سعيد المخلافي، وضمن الالتزام المستمر للعام الرابع على التوالي بدعم أكثر من 1500 جريح من عدة محافظات يمنية.

وقال مجدي القباطي، رئيس الدائرة الإنسانية بالمجلس: إن عملية الصرف تتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك واحتفالات الشعب اليمني بالذكرى السادسة والثلاثين للعيد الوطني للوحدة اليمنية (22 مايو)، حيث تمثل هذه الكفالات دعماً حيوياً للجرحى وذويهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأضاف القباطي أن الصرف في تعز، كما هو الحال في مأرب وعدد من المحافظات الأخرى، يستهدف الجرحى من المشلولين والمكفوفين ومبتوري الأطراف، تأكيداً على أولوية الدائرة في التخفيف من الأعباء الإنسانية عن هذه الفئات الأكثر احتياجاً، وتقديراً لتضحياتهم الجسيمة التي قدموها دفاعاً عن الجمهورية.

وأشار القباطي أن الدائرة الإنسانية، تؤكد عبر هذه الخطوات، عهدها الراسخ تجاه أبطال المقاومة، مشدداً على أن رعاية الجرحى تظل واجباً وطنياً وأخلاقياً مقدساً يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لضمان حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية اللائقة بهم.

من جانبه، قدّم رأفت العبيدي، أمين عام رابطة الجرحى، شكره للشيخ حمود سعيد المخلافي، رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، على هذه الجهود المستمرة تجاه الجرحى، ومنها الرواتب التي تُصرف شهرياً، كما طالب الحكومة وقيادة الدولة بالقيام بواجباتهما تجاه الجرحى.