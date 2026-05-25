رسالة خاصة من الأمير محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي قبل مشاركتهم في كأس العالم 2026

التقى وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ببعثة منتخب "الأخضر" اليوم الاثنين، قبل سفرها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
ونقل وزير الرياضة خلال لقائه بأفراد البعثة رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وحملت الرسالة تحية من ولي العهد السعودي للاعبي منتخب "الأخضر" وأمنياته للمنتخب بالتوفيق خلال المشاركة في المونديال.
ومن المقرر أن يقيم المنتخب السعودي معسكرا تدريبيا في مدينة أوستن الأمريكية تتخلله 3 مباريات ودية أمام منتخبات الإكوادور وبورتوريكو والسنغال، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
ووضعت قرعة مونديال 2026 المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، وأوروغواي، والرأس الأخضر.