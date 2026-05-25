آخر الاخبار

المجلس الأعلى للمقاومة يواصل رعاية الجرحى في تعز ومأرب وعدة محافظات إسرائيل خارج حسابات واشنطن… نتنياهو يقر بتهميش دوره في مفاوضات إنهاء الحرب رسالة خاصة من الأمير محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي قبل مشاركتهم في كأس العالم 2026 قلق في باريس… إصابة حكيمي وديمبلي تهدد مشاركة سان جيرمان أمام آرسنال فوكس سبورتس تكشف قائمة أفضل 100 نجم في مونديال 2026.. ميسي ورونالدو ومواهب صاعدة يتصدرون التصنيف 15 دولة عربية وإسلامية تُسقط "سفارة أرض الصومال" المزعومة في القدس عودة عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة إلى مأرب السعودية تشدد على الالتزام بخطط التفويج لضمان انسيابية تنقل ضيوف الرحمن عودة رئيس الوزراء إلى عدن ضربات أمنية مركزة بساحل حضرموت.. الإطاحة بمعامل سرية لتعدين الذهب ومصادرة معدات متطورة

رسالة خاصة من الأمير محمد بن سلمان للاعبي المنتخب السعودي قبل مشاركتهم في كأس العالم 2026

الإثنين 25 مايو 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 204

التقى وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ببعثة منتخب "الأخضر" اليوم الاثنين، قبل سفرها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

 

ونقل وزير الرياضة خلال لقائه بأفراد البعثة رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

وحملت الرسالة تحية من ولي العهد السعودي للاعبي منتخب "الأخضر" وأمنياته للمنتخب بالتوفيق خلال المشاركة في المونديال.

 

ومن المقرر أن يقيم المنتخب السعودي معسكرا تدريبيا في مدينة أوستن الأمريكية تتخلله 3 مباريات ودية أمام منتخبات الإكوادور وبورتوريكو والسنغال، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

 

ووضعت قرعة مونديال 2026 المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، وأوروغواي، والرأس الأخضر.

إقراء أيضاً
قلق في باريس… إصابة حكيمي وديمبلي تهدد مشاركة سان جيرمان أمام آرسنال
فوكس سبورتس تكشف قائمة أفضل 100 نجم في مونديال 2026.. ميسي ورونالدو ومواهب صاعدة
بـ 300 مليون دولار.. رونالدو يحكم قبضته على قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في 2026
نهائي دوري الأبطال للسيدات: برشلونة يتوج باللقب الرابع بعد عرض هجومي مبهر
الأرجنتين تواجه أزمة إصابات قبل إعلان القائمة النهائية لكأس العالم
41 مباراة لا تكفي… الاتحاد يراجع عقد مدربه البرتغالي .. مستقبل كونسيساو على المح
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول