قلق في باريس… إصابة حكيمي وديمبلي تهدد مشاركة سان جيرمان أمام آرسنال

الإثنين 25 مايو 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

يواجه باريس سان جيرمان سباقًا مع الزمن لتجهيز اثنين من أبرز لاعبيه لمواجهة آرسنال المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تزداد المخاوف بشأن جاهزية أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي مع اقتراب موعد المباراة الحاسمة.

النادي الباريسي يراقب بقلق بالغ الحالة البدنية لنجميه قبل نهائي السبت، خاصة وأن الفريق يسعى للدفاع عن لقبه الأوروبي على ملعب بوشكاش أرينا، لكن استعداداته تأثرت بشواغل كبيرة تتعلق بالتشكيلة الأساسية. يأتي هذا في وقت يعيش فيه آرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، زخماً قوياً بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، لا يُتوقع أن يكون الظهير الأيمن أشرف حكيمي جاهزاً للمشاركة أساسياً في النهائي. يمثل هذا الخبر ضربة قوية لخطط المدرب لويس إنريكي، نظراً للدور الهجومي الفريد الذي يلعبه اللاعب المغربي من الجهة اليمنى للدفاع. يعاني حكيمي من إصابة في الفخذ تعرض لها في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ قبل شهر تقريباً، ومن المتوقع ألا يعود للتدريبات الجماعية الكاملة قبل يوم الأربعاء، مما يترك له ثلاثة أيام فقط لإثبات جاهزيته قبل سفر الفريق إلى بودابست.

لا تقتصر المشاكل البدنية على خط دفاع الفريق. فقد أقام باريس سان جيرمان مؤخراً مباراة ودية داخلية مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة للحفاظ على لياقة اللاعبين، لكن عثمان ديمبلي كان غائباً بشكل لافت. يعاني الجناح الفرنسي من إصابة تعرض لها مؤخراً بعد استبداله في الشوط الأول خلال هزيمة الفريق الأخيرة في الدوري المحلي أمام باريس إف سي. ورغم تزايد قلق الجماهير، يبدو ديمبلي واثقاً من قدرته على التعافي للمشاركة في النهائي، لكن غيابه عن المباراة الودية الداخلية يشير إلى أن الجهاز الطبي يتبع نهجاً حذراً مع اللاعب.

إن غياب كل من حكيمي وديمبلي قد يغير بشكل كبير طبيعة المباراة، وسينظر إليه الجهاز الفني لآرسنال كدفعة معنوية كبيرة، خاصة مع سعيهم لاستغلال أي نقص في السرعة أو الانسجام داخل صفوف باريس سان جيرمان. تتجه الأنظار الآن نحو حصة التدريب المقررة يوم الثلاثاء في باريس، والتي ستكون الفرصة الأولى للفريق للتدرب بكثافة بعد عطلة نهاية الأسبوع، وستشكل اختباراً حاسماً لإنريكي لتحديد ما إذا كان نجميه قادرين على المشاركة في هذه المواجهة التاريخية ضد بطل إنجلترا الجديد.