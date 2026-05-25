فوكس سبورتس تكشف قائمة أفضل 100 نجم في مونديال 2026.. ميسي ورونالدو ومواهب صاعدة يتصدرون التصنيف

الإثنين 25 مايو 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026، يترقب عشاق الساحرة المستديرة عرضاً استثنائياً لأبرز نجوم كرة القدم العالميين. قام خبراء شبكة "فوكس سبورتس" بتقييم وتصنيف أفضل 100 لاعب يُتوقع ظهورهم في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تكشف هذه القائمة عن نخبة من المواهب الاستثنائية، حيث تضم أسماء لامعة مثل ليونيل ميسي، الذي يسعى لقيادة الأرجنتين نحو لقب عالمي ثانٍ على التوالي، ورافينيا من البرازيل، ورودري من إسبانيا، بالإضافة إلى زملاء كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي. تتنوع القائمة بين أساطير اللعبة ونجوم صاعدين، مما يثير التساؤلات حول ترتيب الأساطير والمواهب الشابة التي تخطتهم في العد التنازلي.

ضمن الجزء الذي تم الكشف عنه من القائمة، يبرز لاعبون مثل بيرفيس إستوبينيان، المدافع الإكوادوري الذي أثبت جدارته مع برايتون قبل انتقاله إلى ميلان، وألكسندر إيزاك، المهاجم السويدي الذي تألق مع ليفربول رغم بعض الإصابات. كما يشمل التصنيف كيم مين-جاي، قلب الدفاع الكوري الجنوبي الذي يلعب لبايرن ميونخ، وبرادلي باركولا، الجناح الفرنسي الشاب الموهوب في باريس سان جيرمان.

لا تخلو القائمة من مفاجآت وتصنيفات قد تثير الجدل، مثل وجود فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، الذي رغم فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لم يضمن مكانه في تشكيلة إنجلترا النهائية لكأس العالم. وكذلك الحال مع كااورو ميتوما، الجناح الياباني المثير، الذي سيغيب عن البطولة بسبب إصابة في أوتار الركبة.

تستمر القائمة في تسليط الضوء على لاعبين مثل ماركوس تورام، ابن الأسطورة ليليان تورام، الذي يقدم مستويات مميزة مع إنتر ميلان، وميكيل أويارزابال، لاعب ريال سوسيداد، الذي أثبت قدرته على التسجيل في المباريات النهائية. كما يتم الإشارة إلى غونزالو راموس، بديل كريستيانو رونالدو في بعض الأحيان، والذي سجل هاتريك في مونديال 2022.

تتوالى الأسماء في التصنيفات، مع حضور لافت للاعبين مثل راؤول خيمينيز، نجم المكسيك المخضرم، وكينان يلديز، الموهبة التركية الصاعدة من يوفنتوس. وتبرز أسماء أخرى مثل إيبيريتشي إيزي، لاعب أرسنال، وميكيل ميرينو، لاعب وسط إسبانيا، وكاسيميرو، نجم البرازيل المخضرم الذي يعيش فترة صحوة مؤخراً.

تستمر القائمة في عرض أبرز اللاعبين من مختلف المنتخبات، مع التركيز على أدوارهم المتوقعة في البطولة. وتشمل الأسماء فابيان رويز، لاعب وسط إسبانيا، ومارك غيهي، مدافع إنجلترا، وجيريمي فريمبونغ، الظهير الهولندي، وريس جيمس، لاعب إنجلترا المتعدد المراكز. كما يتم تسليط الضوء على سون هيونغ-مين، نجم كوريا الجنوبية، وجوليس كوندي، مدافع فرنسا، وكريستيان بوليسيتش، قائد الولايات المتحدة.

تتضمن القائمة أيضاً مواهب شابة مثل آردا غولر، نجم تركيا الواعد من ريال مدريد، وفيكتور جيخيريس، مهاجم السويد الذي تألق مؤخراً. ويظهر داني أولمو، لاعب إسبانيا المميز، الذي قدم أداءً قوياً في يورو 2024. وتستمر القائمة في الكشف عن المزيد من اللاعبين الذين سيشكلون ملامح كأس العالم 2026.