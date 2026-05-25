عودة عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة إلى مأرب

الإثنين 25 مايو 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، اليوم الإثنين، إلى محافظة ‎مأرب، بعد نحو أربعة من مغادرتها، قادماً من العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي عودة الشيخ العرادة الى مأرب قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.