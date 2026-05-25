السعودية تشدد على الالتزام بخطط التفويج لضمان انسيابية تنقل ضيوف الرحمن

الإثنين 25 مايو 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أهمية التزام ضيوف الرحمن بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة بما يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، "أن خطط التفويج تبنى وفق نماذج تشغيلية دقيقة تراعي توزيع الحجاج وإدارة كثافتهم في مختلف المسارات بما يضمن انسيابية الحركة ويحد من التكدس".

واضافت الوزارة " ان الالتزام بالمواعيد المحددة للتنقل يعد عنصراً أساسياً في نجاح منظومة حركة الحجاج خلال موسم الحج"..مؤكدة أن اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المنظمة وقادة الأفواج الميدانيين والحرص على التواجد في نقاط التجمع في الأوقات المحددة يسهم في تسهيل عمليات التفويج وضمان انتقال ضيوف الرحمن بيسر وطمأنينة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بخطط التفويج يعكس وعي الحاج وحرصه على أداء النسك بما يحقق تجربة ميسرة لجميع ضيوف الرحمن..داعية ضيوف الرحمن إلى الالتزام ببرامج شركات الحج والتقيد بالجداول الزمنية المحددة للتفويج وعدم التنقل بشكل فردي خارج الإطار التنظيمي لما قد يترتب على ذلك من تأثير مباشر على انسيابية الحركة في المسارات والمواقع المختلفة.